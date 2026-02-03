CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı!

Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Parma forması giyen Adrian Benedyczak ve Galatasaray'dan Eyüp Aydın'la sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 19:03
Kasımpaşa 2 transfer birden açıkladı!

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adrian Benedyczak için Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp CEO'su Ceyhun Kazancı'nın da hazır bulunduğu belirtildi.

Kulüp, kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan Adrian Benedyczak için "Yeni transferimiz Adrian'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz!" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın'ı da renklerine bağladı.

Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini ABD merkezli X platformundan yayımladığı videoyla duyurdu.

Kante'den rest! F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyince...
F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan Gazze ve ekonomi gündemiyle Suudi Arabistan'da: Selman ile görüştü
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha!
Kante transferini Ajax da bekliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı! Samsunspor kupada 3'te 3 yaptı! 17:28
Trabzonspor'dan Zubkov açıklaması! Trabzonspor'dan Zubkov açıklaması! 16:23
Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı (Avrupa Kupası) Beşiktaş GAİN-Türk Telekom maçı (Avrupa Kupası) 16:08
F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek F.Bahçe Kante'den vazgeçmiyor! O tarihte transfer edilecek 15:58
Trabzonspor-Fethiyespor maçı canlı yayın bilgileri Trabzonspor-Fethiyespor maçı canlı yayın bilgileri 15:37
Fenerbahçe'de kupa mesaisi! Fenerbahçe'de kupa mesaisi! 15:12
Daha Eski
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 15:05
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları! Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları! 15:01
2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası! 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası! 14:51
Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda? Trabzonspor-Fethiyespor maçı hangi kanalda? 14:42
Göztepe'de ayrılık! Göztepe'de ayrılık! 14:41
Kocaelispor'dan Skriniar açıklaması! TFF'ye şikayet edildi Kocaelispor'dan Skriniar açıklaması! TFF'ye şikayet edildi 14:35