  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-Fethiyespor MAÇI CANLI İZLE | TS maçı şifresiz nasıl izlenir?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda kritik Fethiyespor maçına çıkıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. Fatih Tekke yönetimindeki ekip, İstanbulspor'a attığı 6 golün ardından moral depolamasını sürdürmeyi hedefliyor. Grupta 3 puanı bulunan Trabzonspor, galibiyetle puanını 6'ya çıkarmak ve liderlik yarışında söz sahibi olmak istiyor. 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ise sürpriz peşinde. Peki, Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 18:02 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 18:03
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A Grubu 3. maçında Trabzonspor, evinde Fethiyespor'u konuk edecek. İlk hafta Alanyaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından çabuk toparlanarak İstanbulspor'a karşı farklı galibiyet alan bordo-mavililerde tek hedef galibiyet. Taraftarının desteğiyle hanesine 3 puanı yazdırarak iddiasını sürdürmek ve kupayı 10. kez evine götürmek isteyen Fırtına'da Edin

Vişça, Savic ve Zubkov sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Peki Trabzonspor-Fethiyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. haftasındaki Trabzonspor-Fethiyespor maçı, 3 Şubat Salı günü oynanacak. Papara Park'taki mücadele, saat 20.30'da Fatih Tokail'in düdüğüyle start alacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası organizasyonu kapsamındaki Trabzonspor-Fethiyespor maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-FETHİYESPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onuralp, Pina, Nwaiwu, Okay, Lovik, Oulai (Salih), Bouchouri, Augusto, Ozan, Mustafa, Umut

Fethiyespor: Nurullah, Mert, İrfan, Berkay, Muhammet, Şahan, Yusuf, Serdarcan, Uğur M., Erdem, Ramazan

TRABZONSPOR'UN 291. KUPA MAÇI

Trabzonspor, Fethiyespor müsabakasıyla kupada 291. maçına çıkacak. Geride kalan 290 mücadelede 175 galibiyet, 54 beraberlik ve 61 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip filelere 503 gol gönderen bordo-mavililer, kalesinde ise 234 gol gördü.

17 FİNAL 9 KUPA

Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 17 kez final oynayan ve 9 kez mutlu sona ulaşan Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından bu organizasyonda en çok kupa kazanan üçüncü takım konumunda yer alıyor.

Türkiye Kupası'na 2. Lig'den itibaren katılmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonundan sonra organizasyonun en önemli takımlarından biri haline geldi. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da finale çıkan Trabzonspor, turnuva tarihinde toplam 9 kez kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, Türkiye Kupası zaferlerini; 1976-1977 ve 1983-1984 sezonlarında Beşiktaş, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe ve 2019-2020 sezonunda Alanyaspor karşısında elde etti.

Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'a 3-0 yenilmişti.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
