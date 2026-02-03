Kante'den Al Ittihad'a rest! Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince...
Fenerbahçe'ye transferi Al Ittihad'ın sisteme yanlış evrak yüklemesi sonrası gerçekleşmemesi sonrası N'Golo Kante'den rest geldi. Yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Suudi Arabistan ekibine baskı yaptığı iddia edildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 18:49
Fransız oyuncunun Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için antrenmanlara çıkmayarak ve kulüp yönetimine baskı yapacağı bilgisi paylaşıldı.
KANTE TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ?
Fenerbahçe'nin transfer sürecine ilişkin yaptığı resmi açıklamada Kante ile anlaşma sağlandığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve kulübün üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiği duyurulmuştu.
Fakat Al Ittihad'ın transfer sistemine bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle transferin, sarı-lacivertli kulüpten bağımsız olarak tescil edilemediği belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca, FIFA nezdinde yapılan görüşmelere ve ek süre taleplerine rağmen Al Ittihad cephesinden gerekli adımların atılmadığı da vurgulandı.
Fenerbahçe şimdi FIFA'nın konuyla ilgili vereceği kararı bekliyor.
