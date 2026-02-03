Kante'den Al Ittihad'a rest! Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyince...

KANTE TRANSFERİ NEDEN GERÇEKLEŞMEDİ? Fenerbahçe'nin transfer sürecine ilişkin yaptığı resmi açıklamada Kante ile anlaşma sağlandığı, sağlık kontrollerinin tamamlandığı ve kulübün üzerine düşen tüm yükümlülükleri eksiksiz yerine getirdiği duyurulmuştu.