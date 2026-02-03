Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? Correia piyasa değeri
Atletik yapısı, teknik özellikleri ve enerjisi ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Felix Correia, ara transfer döneminin son günlerinde Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Kariyerini Fransa'da sürdüren genç isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, Felix Correia piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Felix Correia istatistikleri ve kariyeri...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 18:41
2019–2020 Manchester City
2019–2020 Jong AZ (Kiralık)
2020–2024 Juventus
2020–2024 Juventus U23
2021–2022 Parma (Kiralık)
2023 Marítimo (Kiralık)
2023–2024 Gil Vicente (Kiralık)
2024–2025 Gil Vicente
2025– Lille
FELIX CORREIA İSTATİSTİKLERİ
İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa'da önemli maçlara çıkan Felix Correia'nın istatistikleri şu şekilde:
-195 maç
-32 gol
-29 asist
Portekiz Milli Takımı'nda henüz süre bulamayan Felix Correia, alt yaş kategorilerinde 21 karşılaşmada süre buldu. Bu maçlarda 3 defa rakip fileleri havalandıran Correia, 4 kez gol pası verdi.
FELIX CORREIA PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Felix Correia piyasa değeri 10 milyon euro.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.