Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? Correia piyasa değeri

Ziraat Türkiye Kupası
Atletik yapısı, teknik özellikleri ve enerjisi ile modern futbolun dikkat çeken isimlerinden biri olan Felix Correia, ara transfer döneminin son günlerinde Türk takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Kariyerini Fransa'da sürdüren genç isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler ise "Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. Ayrıca, Felix Correia piyasa değeri de merak ediliyor. İşte, Felix Correia istatistikleri ve kariyeri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 Salı 18:41
Atletizmi, teknik kapasitesi ve yüksek temposuyla modern futbolun öne çıkan yetenekleri arasında gösterilen Felix Correia, ara transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Türk kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor. Kariyerine Fransa'da devam eden genç futbolcu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte Correia'nın güncel piyasa değeri, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da merak konusu. İşte Felix Correia'nın futbol serüvenine dair öne çıkan başlıklar...

FELIX CORREIA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Felix Correia, 22 Ocak 2001 tarihinde Portekiz'in Lizbon bölgesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbolculuk kariyerine Lille'de devam eden 25 yaşındaki Correia, 1,78 metre boyu ile dikkat çekiyor. Atletik yapısı ile hücum yollarında etkili bir isim olan Felix Correia, sol kanat mevkisinde forma giyiyor. Genellikle sağ ayağını kullanan başarılı futbolcu, ayrıca sağ kanat ve on numara bölgelerinde de forma giyiyor.

FELIX CORREIA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbolculuk kariyerine Manchester City'de başlayacan Felix Correia'nın oynadığı takımlar şunlar:

2019–2020 Manchester City
2019–2020 Jong AZ (Kiralık)
2020–2024 Juventus
2020–2024 Juventus U23
2021–2022 Parma (Kiralık)
2023 Marítimo (Kiralık)
2023–2024 Gil Vicente (Kiralık)
2024–2025 Gil Vicente
2025– Lille

FELIX CORREIA İSTATİSTİKLERİ

İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa'da önemli maçlara çıkan Felix Correia'nın istatistikleri şu şekilde:

-195 maç
-32 gol
-29 asist

Portekiz Milli Takımı'nda henüz süre bulamayan Felix Correia, alt yaş kategorilerinde 21 karşılaşmada süre buldu. Bu maçlarda 3 defa rakip fileleri havalandıran Correia, 4 kez gol pası verdi.

FELIX CORREIA PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre, Felix Correia piyasa değeri 10 milyon euro.

