Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli? Correia piyasa değeri

Atletizmi, teknik kapasitesi ve yüksek temposuyla modern futbolun öne çıkan yetenekleri arasında gösterilen Felix Correia, ara transfer döneminin sonlarına yaklaşılırken Türk kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor. Kariyerine Fransa'da devam eden genç futbolcu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen futbolseverler, "Felix Correia kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt arıyor. Bununla birlikte Correia'nın güncel piyasa değeri, istatistikleri ve kariyer yolculuğu da merak konusu. İşte Felix Correia'nın futbol serüvenine dair öne çıkan başlıklar...