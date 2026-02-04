Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...
Ara transfer döneminin kapanamsına kısa bir zaman kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat takviyesi yapan sarı kırmızılılar rotasını orta saha bölgesine çevirmişti. Cimbom transferde sona geldi. 2 isimden biri sarı kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Aslan'da Svanberg konusunda ciddi yol katedildi. Ayrıca Manchester United'ın da Ugarte'ye transfer görüşmelerine izni vermesinin ardından yeni bir alternatif daha belirlendi.
Sarı-kırmızılı kulüp, her iki isim için hızlı bir şekilde görüşmeleri tamamlamayı planlıyor.
ÖNCELİKLİ HEDEF BELİRLENDİ
24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Ugarte için sarı-kırmızılıların yakın takipte olduğu ve Manchester United'dan kiralamayı düşündüğü ifade edildi. Ugarte'nin daha ön planda olduğu ve yıldız orta sahanın öncelikli hedef olduğu kaydedildi.
Öte yandan Ugarte konusu olmazsa hemen Svanberg'e rota kırılacak. Svanberg konusunda ise 27 yaşındaki İsveçli yıldızın Wolfsburg'dan bonservisiyle kadroya katılmasının hedeflendiği aktarıldı.
Teknik direktör Okan Buruk da söz konusu süreci yakından takip ediyor ve transfer raporları hazırlıyor.
URUGUAY'DAN TAVSİYE
Cimbom'un orta sahadaki önemli adayı Manuel Ugarte'ye Uruguay'dan vatandaşlarından olumlu referans geldi. Hem Lucas Torreira hem de Fernando Muslera, Ugarte'ye Galatasaray'a gitmesi yönünde telkinde bulundu. Ugarte de Uruguaylı vatandaşlarından sarı-kırmızılılar hakkında bilgi topladı.
İSTİKRARLI SVANBERG
Transfer listesinde yer alan İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. İsveç Milli Takımı'na düzenli seçilen 27 yaşındaki yıldız, Bologna'da 123 ve Wolfsburg'da 104 resmi maçta forma giyerek iki kulüpte de 'dalya' demeyi başardı.
