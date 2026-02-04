CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Ara transfer döneminin kapanamsına kısa bir zaman kala Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanat takviyesi yapan sarı kırmızılılar rotasını orta saha bölgesine çevirmişti. Cimbom transferde sona geldi. 2 isimden biri sarı kırmızılı formayı giyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Ara transfer döneminde son saatlere girilirken Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Mutlaka orta sahaya güçlü bir takviye yapmak isteyen Cimbom'da iki aday ön plana çıkıyor.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Manchester United'dan 24 yaşındaki Manuel Ugarte ve Wolfsburg'dan 27 yaşındaki Mattias Svanberg listede ilk sıralar geliyor.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Aslan'da Svanberg konusunda ciddi yol katedildi. Ayrıca Manchester United'ın da Ugarte'ye transfer görüşmelerine izni vermesinin ardından yeni bir alternatif daha belirlendi.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Sarı-kırmızılı kulüp, her iki isim için hızlı bir şekilde görüşmeleri tamamlamayı planlıyor.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

ÖNCELİKLİ HEDEF BELİRLENDİ

24 yaşındaki Uruguaylı futbolcu Ugarte için sarı-kırmızılıların yakın takipte olduğu ve Manchester United'dan kiralamayı düşündüğü ifade edildi. Ugarte'nin daha ön planda olduğu ve yıldız orta sahanın öncelikli hedef olduğu kaydedildi.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Öte yandan Ugarte konusu olmazsa hemen Svanberg'e rota kırılacak. Svanberg konusunda ise 27 yaşındaki İsveçli yıldızın Wolfsburg'dan bonservisiyle kadroya katılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

Teknik direktör Okan Buruk da söz konusu süreci yakından takip ediyor ve transfer raporları hazırlıyor.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

URUGUAY'DAN TAVSİYE

Cimbom'un orta sahadaki önemli adayı Manuel Ugarte'ye Uruguay'dan vatandaşlarından olumlu referans geldi. Hem Lucas Torreira hem de Fernando Muslera, Ugarte'ye Galatasaray'a gitmesi yönünde telkinde bulundu. Ugarte de Uruguaylı vatandaşlarından sarı-kırmızılılar hakkında bilgi topladı.

Orta saha transferinde sona gelindi! Galatasaray'ın hedefi...

İSTİKRARLI SVANBERG

Transfer listesinde yer alan İsveçli orta saha oyuncusu Mattias Svanberg, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor. İsveç Milli Takımı'na düzenli seçilen 27 yaşındaki yıldız, Bologna'da 123 ve Wolfsburg'da 104 resmi maçta forma giyerek iki kulüpte de 'dalya' demeyi başardı.

F.Bahçe'den forvet hamlesi! Benzema sürprizi sonrası...
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş yeni transferini duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! 01:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:34
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 01:34
F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! 01:34
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 01:34
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 01:34
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 01:34
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 01:34
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları 01:34
A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! 01:34
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 01:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 01:34