SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı izle!

SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı bilgileri! TFF 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, haftanın en dikkat çekici karşılaşmalarından biri SMS Grup Sarıyer Spor ile İstanbulspor arasında oynanacak. Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele, iki takımın da kaderini doğrudan etkileyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Ev sahibi SMS Grup Sarıyer Spor, geride kalan haftalarda topladığı 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Sarıyer ekibi, özellikle son haftalarda aldığı sonuçlarla ligde tutunma mücadelesini sürdürürken, bu karşılaşmayı bir çıkış fırsatı olarak görüyor. Taraftarı önünde oynayacak olmanın avantajını kullanmak isteyen Sarıyer, sahadan 3 puanla ayrılarak rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Peki, SMS Grup Sarıyer Spor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Sarıyer-İstanbulspor maçı, 13 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Sarıyer-İstanbulspor maçı, saat 13:30'da başlayacak.

SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sarıyer ve İstanbulspor, karşı karşıya geleceği Trendyol 1. Lig maçı, İstanbul'da, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

SARIYER-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarıyer ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, TRT Spor kanalında canlı yayınlanacak. SMS Grup Sarıyerspor-İstanbulspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.