CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği!

Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 16:38
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan 92 amatör spor kulübüne malzeme desteği!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla amatör spor kulüplerine malzeme yardımında bulundu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, amatör kulüplere malzeme yardım törenine katıldı. Kulübün açıklamasına göre Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) aracılığıyla kulüplere malzeme yardımı yapıldı.

Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda düzenlenen törene, Başkan Doğan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

ASKF Trabzon Şube Başkanı Zeki Kurt ile kulüp başkanlarının da yer aldığı törende, bordo-mavili kulüp tarafından 92 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

Kulüp yetkilileri ise Doğan'a destekleri dolayısıyla çeşitli hediyeler verdi.

F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven!
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Başkan Erdoğan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı: Suriye'nin geleceğe yürüyüşünü tahkim edecek | Sivil anayasa arzumuz var
Ç. Rizespor evinde kazandı!
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Leverkusen-Köln maçı ne zaman? Bayer Leverkusen-Köln maçı ne zaman? 16:01
Manisa 1 attı! 3 aldı Manisa 1 attı! 3 aldı 15:37
Sarıyer'de kazanan İstanbulspor! Sarıyer'de kazanan İstanbulspor! 15:31
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 15:16
Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! Cimbom'dan kritik randevu: Canlı yayın bilgileri! 15:04
Barcelona-Osasuna maçı bilgileri! Barcelona-Osasuna maçı bilgileri! 14:51
Daha Eski
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 14:42
RCD Mallorca-Elche CF maçı bilgileri! RCD Mallorca-Elche CF maçı bilgileri! 14:33
Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! Anadolu Efes'te Laso dönemi resmen başladı! 14:21
Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! Atletico Madrid-Valencia maçı bilgileri! 14:17
Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? Eintracht Frankfurt-Augsburg maçı ne zaman? 14:02
Başkan Erdoğan: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet... Başkan Erdoğan: A kulübü, B kulübü fark etmez; Adalet... 13:54