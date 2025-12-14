CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Marsilya-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Marsilya ile Monaco karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanarak lige moralli gelen iki takım da kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Roberto De Zerbi'nin öğrencilerinin 29 puanı bulunurken, Sebastien Pocognoli ve ekibi kalan haftalarda 23 puan topladı. Peki, Marsilya-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 12:26
Marsilya-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 16. hafta heyecanı, Marsilya ile Monaco arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde aldıkları galibiyetlerin ardından lige yüksek moralle dönen iki ekip de bu önemli mücadelede hata yapmak istemiyor. Taraftarlarını heyecanlandıran karşılaşma, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi yönetimindeki Marsilya, ligde şu ana kadar topladığı 29 puanla dikkat çekiyor. Konuk ekip Monaco ise Sebastien Pocognoli önderliğinde yoluna devam ederken, geride kalan haftalarda hanesine 23 puan yazdırdı. Peki, Marsilya-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 16. haftada oynanacak Marsilya-Monaco maçı 14 Aralık Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

MARSILYA-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Velodrome Stadyumu'nda oynanacak Marsilya-Monaco maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

