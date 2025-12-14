Gaziantep FK-Göztepe | CANLI (Trendyol Süper Lig)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında heyecan, Gaziantep FK-Göztepe karşılaşması ile devam ediyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 14:22
Trendyol Süper Lig'de heyecan 16. haftasında Gaziantep FK-Göztepe karşılaşması ile sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede, 23 puanla 7. sırada yer alan Gaziantep FK, evinde galip gelerek üst sıralarda boy göstermek isterken 26 puanla 4. sırada bulunan Göztepe, Trabzonspor yenilgisi sonrası zorlu deplasmandan 3 puan alarak konumunu korumak istiyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Perez, Camara, Arda, Bayo, Kozlowski, Semih, Sorescu, Boateng, Ogün, Rodrigues.

Göztepe: Lis, Arda Okan, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Olaitan, Juan, Janderson.

GAZİANTEP FK-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Göztepe maçı 14 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

