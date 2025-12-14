Galatasaray'da endişelendiren Victor Osimhen gelişmesi! Transfer çağrısı yaptı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından William Gallas, Nijeryalı oyuncunun transfer edilmesi üzere Ada temsilcisine çağrıda bulundu.

Enzo Maresca'nın ekibinde mevcut santrforların beklentileri karşılayamadığını söyleyen Gallas, Chelsea'nin daha önce de gündemine aldığı Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini ifade etti.