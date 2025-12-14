CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'da endişelendiren Victor Osimhen gelişmesi! Transfer çağrısı yaptı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile ilgili yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. Chelsea'nin eski yıldızı William Gallas, eski takımına Osimhen'i transfer etmeleri için çağrıda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 13:10
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin eski yıldızlarından William Gallas, Nijeryalı oyuncunun transfer edilmesi üzere Ada temsilcisine çağrıda bulundu.

Enzo Maresca'nın ekibinde mevcut santrforların beklentileri karşılayamadığını söyleyen Gallas, Chelsea'nin daha önce de gündemine aldığı Osimhen'i transfer etmesi gerektiğini ifade etti.

Fransız eski savunma oyuncusu, "Dürüst olmak gerekirse, Chelsea'nin şu anda deneyimli bir oyuncuya ihtiyacı var. Osimhen, Chelsea'yi zirveye taşıyabilecek bir oyuncu. Transferinin gerçekleşmesini çok istiyordum ama ne yazık ki olmadı." sözleri ile gündem oldu.

Galatasaray'da bu sezon 16 maçta süre bulan Osimhen, 12 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü kiralık olarak geldiği sezon ile birlikte sarı-kırmızılı forma ile toplamda 57 maçta 49 gol attı ve 8 asist yaptı.

