Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 14. haftasında Werder Bremen ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Hprst Steffen yönetiminde son 3 maçını da kazanamayan ev sahibi takım, güçlü rakibine karşı kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan yoluna devam etmeyi hedefleyen Stuttgart ise Sebastian Hoeness önderliğinde puanını 25'e çıkartmanın yollarını arayacak. Peki, Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 13:35
Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Werder Bremen-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta programı, Werder Bremen ile Stuttgart arasında oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Horst Steffen yönetiminde ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Werder Bremen, bu zorlu mücadeleyi kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Stuttgart cephesinde ise hedef net: istikrarlı yürüyüşü sürdürmek. Teknik direktör Sebastian Hoeness'in öğrencileri, zorlu Bremen deplasmanında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 14. haftada oynanacak Werder Bremen-Stuttgart maçı 14 Aralık Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Weser Stadyumu'nda oynanacak Werder Bremen-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

