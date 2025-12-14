Werder Bremen-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da 14. hafta programı, Werder Bremen ile Stuttgart arasında oynanacak önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Teknik Direktör Horst Steffen yönetiminde ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen Werder Bremen, bu zorlu mücadeleyi kötü gidişatı tersine çevirmek için önemli bir fırsat olarak görüyor. Stuttgart cephesinde ise hedef net: istikrarlı yürüyüşü sürdürmek. Teknik direktör Sebastian Hoeness'in öğrencileri, zorlu Bremen deplasmanında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 25'e yükseltmenin planlarını yapıyor. Peki, Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WERDER BREMEN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 14. haftada oynanacak Werder Bremen-Stuttgart maçı 14 Aralık Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Weser Stadyumu'nda oynanacak Werder Bremen-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.