Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı! Bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'de performansı düşen ve taraftarlar ile arası açılan Sebastian Szymanski için ayrılık ihtimali kuvvetlendi. Sarı-lacivertli yönetim, devre arasında Polonyalı oyuncu için beklediği bonservisi belirledi. İşte o rakam... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe'de uzun zamandır eleştirilen isimlerden Sebastian Szymanski ile yollar devre arasında ayrılabilir. Eski formunun uzağında kalan ve tribünler ile arası açılan Polonyalı futbolcu da ayrılık kararı alması ile birlikte önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı.
Ocak ayında oyuncusundan 10 milyon euro seviyesinde bir gelir bekleyen sarı-lacivertliler, bu geliri bulduğu anda 26 yaşındaki futbolcunun gidişine onay verecek.
Polonya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Szymanski, ligdeki Çaykur Rizespor, Galatasaray ve RAMS Başakşehir maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros mücadelesinde forma giyememişti.
Tecrübeli oyuncu, SK Brann maçının 73'üncü dakikasında Talisca'nın yerine oyuna girerek 4 maç sonra sahalara geri dönmüştü.