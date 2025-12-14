Fenerbahçe'de Szymanski ayrılığı! Bonservisi belirlendi

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de uzun zamandır eleştirilen isimlerden Sebastian Szymanski ile yollar devre arasında ayrılabilir. Eski formunun uzağında kalan ve tribünler ile arası açılan Polonyalı futbolcu da ayrılık kararı alması ile birlikte önündeki seçenekleri değerlendirmeye başladı.