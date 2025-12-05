CANLI SKOR ANA SAYFA
LA LIGA | Real Oviedo-Mallorca maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı

LA LIGA | Real Oviedo-Mallorca maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı

İspanya La Liga'nın 15. haftası, kritik bir mücadeleye ev sahipliği yapıyor. Ligin son sırasında bulunan 9 puanlı Real Oviedo, 13 puanlı Mallorca ile kozlarını paylaşacak. Milli araya girmeden önce küme düşme hattından kurtulmak isteyen ev sahibi ekip, evindeki tek galibiyetini Real Sociedad karşısında, 3. haftada aldı. Taraftarı önündeki ilk zaferini kutlamak isteyen Veljko Paunovic'in ekibi karşısında Mallorca ise düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek. 2 maçtır galibiyet yüzü görmeyen konuk takım, deplasmandaki 2 galibiyeti için sahaya çıkacak. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. İşte Real Oviedo-Mallorca maçı detayları...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:36 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:41
LA LIGA | Real Oviedo-Mallorca maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı

Real Oviedo-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Real Oviedo, La Liga'nın 15. haftasında Mallorca ile kozlarını paylaşacak. 9 puan ve -15 averajla puan tablosunun son sırasına yerleşen ev sahibi, ilk 14 haftada 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde dindirmek istiyor. Mallorca ise 3 galibiyet ve 4 beraberlikle yerleştiği 16. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Düşme hattında yakın olan Jagoba Arrasate'nin ekibi, son galibiyetini evinde, Getafe'ye karşı almıştı. Peki Real Oviedo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL OVIEDO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Oviedo-Mallorca maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Carlos Tartiere'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

REAL OVIEDO-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Mallorca maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL OVIEDO-MALLORCA MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Cazorla, Chaira; Rondon

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi

