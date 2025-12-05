LA LIGA | Real Oviedo-Mallorca maçı yayın bilgileri: Saati ve kanalı

Real Oviedo-Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Real Oviedo, La Liga'nın 15. haftasında Mallorca ile kozlarını paylaşacak. 9 puan ve -15 averajla puan tablosunun son sırasına yerleşen ev sahibi, ilk 14 haftada 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı ve 7 maçlık galibiyet hasretini taraftarı önünde dindirmek istiyor. Mallorca ise 3 galibiyet ve 4 beraberlikle yerleştiği 16. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Düşme hattında yakın olan Jagoba Arrasate'nin ekibi, son galibiyetini evinde, Getafe'ye karşı almıştı. Peki Real Oviedo-Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL OVIEDO-MALLORCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Oviedo-Mallorca maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Carlos Tartiere'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te start alacak.

REAL OVIEDO-MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Oviedo-Mallorca maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

REAL OVIEDO-MALLORCA MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Cazorla, Chaira; Rondon

Mallorca: Bergstrom; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Costa, Mascarell; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi