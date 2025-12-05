CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bir yıldızın doğuşu

Bir yıldızın doğuşu

Trabzonspor’da Onuralp Çevikkan heyecanı yaşanıyor. Kupadaki Van Spor maçında performansıyla beğeni toplayan 19 yaşındaki eldiven gelecek için umut vaat ediyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Bir yıldızın doğuşu

Türk futboluna büyük yıldızlar kazandıran ve yetiştirdiği kalecilerle tarihe geçen Trabzonspor'da yeni bir isim daha geliyor. Kupadaki Van Spor maçında harika kurtarışlara imza atan Onuralp Çevikkan, bordo-mavili camiayı heyecanlandırıyor. Tolga Zengin, Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır gibi isimleri yetiştiren ve parlatan Trabzonspor, Onuralp'i de Türk futboluna hazırlıyor. İlk kez A takım forması giyen 19 yaşındaki eldiven alkışları topluyor.

Geçmişte Tolga Zengin, Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır, henüz 19–20 yaşlarında çıktıkları ilk maçlarında gösterdikleri başarılı performanslarla dikkat çekmiş ve uzun yıllar kulübün kalesini başarıyla korumuştu. Bu isimlere şimdi 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan da eklenmiş durumda. Van Spor karşılaşmasında yaptığı kritik kurtarışlarla adından söz ettiren genç kaleci, Trabzonspor'un kaleci üretim geleneğini sürdürmeye aday olduğunu gösterdi.

TEKKE BEĞENİYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, 19 yaşındaki genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın performansını ve gelişimini beğeniyor. Tekke, maç sonrası yaptığı değerlendirmede "Van Spor maçının en önemli kazanımı Onuralp Çevikkan oldu. Harika işler yaptı" dedi. Onuralp'in önümüzdeki dönemde daha fazla süre alması bekleniyor.

METIN AKTAŞ'IN BÜYÜK KATKISI

Van Spor maçında yıldızlaşan 19 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan'ın gelişiminde antrenör Metin Aktaş'ın katkısı dikkat çekiyor. Trabzonspor kalesini yıllarca koruyan ve şimdi de antrenör olarak hizmet veren Aktaş, Onuralp başta olmak üzere genç kalecilerle yakından ilgileniyor

ONANA'DAN ÖZEL TEBRİK

Onuralp Çevikkan'ın başarılı performansını tebrik eden ilk isimlerden biri Andre Onana oldu. Dünyaca ünlü kaleci, Van Spor FK maçının ardından genç takım arkadaşını özel olarak tebrik etti.

