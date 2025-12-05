Brest-Monaco maç yayını: Hangi kanalda, saat kaçta? Ligue 1

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fransa Ligue 1'in 15. hafta açılış maçında Brest, evinde Monaco'yu konuk ediyor. Metz ve Strasbourg galibiyetlerinin ardından seri yakalamak isteyen Eric Serge Roy'un öğrencileri, 16 puanla yer aldığı 11. sıradan yukarı zıplamak istiyor. 23 puana sahip Monaco ise puan tablosunda 7. sırada bulunuyor. 3 maçlık mağlubiyet serisini, evinde PSG'yi alt ederek sonlandıran konuk takım, yine 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Brest-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 11:20
Brest-Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Brest, Ligue 1'in 15. haftasında, Francis Le Ble'de Monaco'yu ağırlayacak. Bu sezon aldığı 4 galibiyetle puan tablosunda 11. sırada yer alan ev sahibi takım, Ligue 1 tarihinde en yüksek mağlubiyet yüzdesine sahip olduğu rakibi karşısında galibiyet arayacak. Monaco ise Paris FC, Lens ve Rennes karşısında aldığı yenilgilerin ardından evinde PSG'ye karşı elde ettiği zaferle moral buldu. 7. sıradan 5'e yükselme şansını kaçırmak istemeyen konuk takım, hata yapmak istemiyor. İşte Brest-Monaco maçı detayları...

BREST-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Monaco maçı, 5 Aralık Cuma günü oynanacak. Francis-Le Ble'de oynanacak karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de start alacak.

BREST-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Monaco maçı, beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BREST-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Brest: Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Bourgault; Chotard, Magnetti; Del Castillo, Doumbia, Lascary; Ajorque

Monaco: Hradecky; Vanderson, Teze, Salisu, Henrique; M. Coulibaly, Camara; Golovin, Minamino, Akliouche; Balogun

