Dünya Kupası heyecanı

11 Haziran 2026-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında oyapılacak 2026 Dünya Kupası finallerinin kura çekimi bugün gerçekleşecek. ABD'nin başkenti Washington'daki kura çekimi töreni TSİ 20.00'de başlayacak. Törende Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay temsil edecek. Kura seremonisi TRT Spor'dan yayınlanacak.
