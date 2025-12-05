NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı.

LeBron James, maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan isim olurken, bin 297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

Raptors'da Scottie Barnes, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Brandon Ingram 20 ve Ja'Kobe Walter ise 17 sayı kaydetti.

ADEM BONA'LI PHILADELPHIA, WARRIORS'I YENDİ

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Golden State Warriors'ı 99-98 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada 5 dakika 59 saniye süre alan Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribaunt kaydetti. Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Quentin Grimes ve Joel Embiid 12'şer sayı kaydetti.

Warriors'da Pat Spencer 16, Buddy Hield, De'Anthony Melton ve Moses Moody ise 14'er sayıyla oynadı.