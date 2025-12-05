CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Toronto Raptors'ı Rui Hachimura'nın son saniyede attığı üçlükle 123-120 mağlup etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:22 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 10:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
NBA'de Los Angeles Lakers son saniye üçlüğüyle kazandı

Lakers'da Austin Reaves 44 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Deandre Ayton 17, Jake LaRavia ise 14 sayıyla oynadı.

LeBron James, maçı kazandıran basketi atan Rui Hachimura'ya asisti yapan isim olurken, bin 297 maç sonra ilk defa bir karşılaşmada çift haneli sayıya ulaşamadı. LeBron, karşılaşmayı 8 sayı, 11 asist ve 6 ribauntla tamamladı.

Raptors'da Scottie Barnes, 23 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Brandon Ingram 20 ve Ja'Kobe Walter ise 17 sayı kaydetti.

ADEM BONA'LI PHILADELPHIA, WARRIORS'I YENDİ

Milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers ise sahasında Golden State Warriors'ı 99-98 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada 5 dakika 59 saniye süre alan Adem Bona, 2 sayı ve 2 ribaunt kaydetti. Tyrese Maxey 35 sayıyla maçın en skoreri olurken, Quentin Grimes ve Joel Embiid 12'şer sayı kaydetti.

Warriors'da Pat Spencer 16, Buddy Hield, De'Anthony Melton ve Moses Moody ise 14'er sayıyla oynadı.

Türk Telekom-REKLAM
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
DİĞER
2026 Dünya Kupası grup kuraları çekiliyor! İşte A Milli Takım'ın torbası...
Son dakika! Bahis soruşturmasında yeni dalga: Futbolcu ve yöneticiler için gözaltı kararı verildi!
Beşiktaş’tan Rafa Silva kararı!
G.Saray'da flaş transfer gelişmesi! Takımda kalıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi 10:11
F.Bahçe'de İrfan Can defteri kapanıyor! F.Bahçe'de İrfan Can defteri kapanıyor! 10:03
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor mu? 10:00
Galatasaray-Samsunspor muhtemel 11'ler! Galatasaray-Samsunspor muhtemel 11'ler! 09:57
Bahis soruşturmasında yeni operasyon! Bahis soruşturmasında yeni operasyon! 09:52
F.Bahçe'den çifte transfer! F.Bahçe'den çifte transfer! 09:30
Daha Eski
F.Bahçe'den forvet operasyonu! F.Bahçe'den forvet operasyonu! 09:24
F.Bahçe'de Başakşahir maçı öncesi 3 eksik F.Bahçe'de Başakşahir maçı öncesi 3 eksik 09:20
F.Bahçe'den stoper sürprizi! F.Bahçe'den stoper sürprizi! 09:17
ZTK kura çekimi CANLI izle! ZTK kura çekimi CANLI izle! 09:12
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün! Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün! 09:04
G.Saray'dan devre arası planı! G.Saray'dan devre arası planı! 08:43