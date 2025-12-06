CANLI SKOR ANA SAYFA
Levent Tüzemen Okan Buruk'u uyarıyorum
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

06 Aralık 2025 | Cumartesi

Okan Buruk'u uyarıyorum

G.Saray, liderlik konusunda psikolojik açıdan çok önemli bir galibiyet aldı.
Avrupa'da yenilgisiz yoluna devam eden Samsunspor, kompakt futbolu ve geçiş oyununu Türkiye'de en iyi oynayan ekiplerden bir tanesi.
İlk yarıda F.Bahçe maçı kadrosu ile oynayan G.Saray, topu, oyunu ve hücum zenginliğini elinde tuttu.
Torreira-Sane ikilisinin ortaklaşa hazırladığı pozisyon sonrası Alman yıldızın erken attığı gol G.Saray'ı moral açısından yukarı taşıdı.

Leroy Sane, gecenin adamı olmaya kafayı takmış olacak ki attığı kaliteli golün dışında 50 metrelik deparla topu taşıyıp Osimhen'e hazırladığı gol mükemmeldi. Nijeryalı yıldız, gol önce topa kadife bir vuruş yaptı.
Eğer, Sane ilk yarı uzatmasında topu vurmayıp Barış'a aktarsaydı, G.Saray daha büyük farka ulaşacaktı.
Lemina'nın sakatlanıp arda Ünyay'ın oyuna girmesi G.Saray'ın ilk yarıdaki ayağa paslı oyununa olumsuz yansıdı.
Çünkü Lemina en geride oyunu yönetiyor. Servisleri İlkay ve Sara yapıyordu.

G.Saray'daki bu ritim bozukluğunu Samsun iyi değerlendirdi, eski oyuncusu Emre'nin hazırladığı pozisyonda Musaba golünü attı.
Bence golde, Uğurcan'ın geç kalmasının yanı sıra Kazımcan'ın kolay çalım yemesi de etkili oldu. Okan Buruk'u uyarıyorum! Bir takım devamlı sol kanadından aynı golleri yememeli.
Beşiktaş ve US Gilloise sonrası benzer golü Samsun'a karşı da yediler.
Buraya önlem alınmalı, oyuncuların pozisyon bilgisi geliştirilmeli. 2-2'ye geldikten sonra ise son anda gecenin adamı Osimhen sahneye çıktı.
Röveşatası ile G.Saray'ı liderlikte tuttu.

Etiketler :
Leroy Sane, Türkiye, Samsunspor, Lemina, Okan Buruk

