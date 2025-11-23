CANLI SKOR ANA SAYFA
Levent Tüzemen Kulübede oturmamalı
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

23 Kasım 2025 | Pazar

Kulübede oturmamalı

Okan Buruk'un sosyal medyadan etkilenerek kurduğu ilk yarı kadrosu yanlışlarla doluydu. Bir takımın elinde İcardi gibi bir golcü varsa ve sakat değilse kulübede oturmaz. Çünkü adamın genlerinde gol atmak var! Okan hocanın yanlışlarını maalesef sakatlanan oyuncular düzeltti. Singo çıkıp Sallai beke geçince İcardi'yi almak zorunda kaldı. Ama Lemina çıktığında Yusuf'u oyuna sokması, Nasreddin Hoca'nın 'Ya Tutarsa' diye göle maya çalması gibiydi. Sezon başından beri hiç oynamamış Yusuf'u oyuna sokması büyük hataydı. O Yusuf top tutamadı, pas veremedi, ikili mücadelelerde kayboldu, girdiği iki net pozisyonu da güvensizlikten gole çeviremedi. Okan hoca yanlışlarından ders almış olacak ki Yusuf'u çıkarıp İlkay'ı alarak doğruyu buldu. Çünkü İlkay bir lider, bir virtüöz ve Galatasaray'ın oyun aklı.


İlkay ile birlikte G.Saray ritmini buldu. İlk yarıda varlık gösteremeyen Leroy Sane bile kendine gelip etkili olmaya başladı. İcardi ve İlkay Gündoğan hamlesi, G.Saray'ın geriden gelmesini ve zaferi elde etmesini sağladı. Özellikle İcardi'nin attığı gol, kalite kokuyordu. Tam bir golcü vuruşuydu. Barış Alper Yılmaz'ı alkışlıyorum! Onu tribünlerde yuhalayanı bir kez daha kınıyorum. Zorlu bir İspanya milli maçı oynamasına rağmen milli takımdan gelen yabancıların patır patır sakatlandığı dönemde Barış'ın ne kadar iyi bir profesyonel olduğuna, yürekten oynadığına, tekmeye kafa soktuğuna ve G.Saray'ın kazanması için müthiş mücadele ettiğine tüm Galatasaraylılar şahit olmuştur. Barış'ı yuhalayanlar şimdi önünde diz çöküp özür dilemelidir.

İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz, Nasreddin Hoca, G Saray, Sallai bek, Okan Hoca, İspanya milli maçı, Galatasaray, İcardi

