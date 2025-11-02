CANLI SKOR ANA SAYFA
Levent Tüzemen Rakibini çözecek formülü üretemedi
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

02 Kasım 2025 | Pazar

Rakibini çözecek formülü üretemedi

Fatih Tekke, Galatasaray'ı mükemmel analiz etmiş. Trabzonlu oyuncular, çok dikkatliydiler. Galatasaray'a rahat pas ortamı bırakmadıkları gibi geniş alanda da hücum yapmasına izin vermedi. Yunus ve Sane'nin etkisiz oyunları Galatasaray'a hücum zenginliği yaratamadı. Sane yine de rakibi kovalayarak ve savunmaya yardım ederek hücumdaki eksikliğini giderdi.

Barış ve Sallai'nin kanatlardan yaptığı ortalar etkisizdi. Orta yapacak oyuncuların belirli bir planı olmalıdır. Gelişigüzel orta yapılamaz. Maalesef Barış ısrarla Pina'yı geçmeye çalıştığı için çok top kaybı yaptı. Trabzon'un savunmasını fazla öne çıkarmaması ve pozisyon hatası yapmaması zaten pas almakta zorlanan Osimhen'in pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Nijeryalı yıldızın tek etkili vuruşu, direkten dönen kafa şutuydu. Galatasaray'ın hala geniş bir kadrosu olduğuna inanmıyorum. Okan hoca, uzun süre elinde sahaya sürecek yeterli oyuncu olmadığı için Yunus'u etkisiz olmasına rağmen değiştiremedi. Galatasaray, Trabzon'u çözecek formülü üretemedi. Trabzon ise Zubkov ile Uğurcan'ı tehdit eden pozisyonlar üretti.

Galatasaray adına en iyi oynayan futbolcular Torreira, Lemina ve kaleci Uğurcan oldu. Trabzonspor ise takım olarak Galatasaray maçına kafaca iyi hazırlanmışlar. Çünkü iyi mücadele ettiler. Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da evinde takıldı.

Etiketler :
Fatih Tekke, Lemina, Sallai, torreira, Trabzonspor, Sane, Zubkov, pina, Uğurcan, Trabzon, Galatasaray

