GÜNÜN YAZARLARI
Anasayfa Yazarlar Mustafa Çulcu Buz gibi penaltı
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

02 Mart 2026 | Pazartesi

Buz gibi penaltı

Fenerbahçe'de ne bir plan ne bir organizasyon, sahaya yansıyan olumlu hiçbir argüman yok... Oyuncular arasında inanılmaz kopukluk var. Kimse ne yaptığını bilmiyor.
Şampiyonluğa aday Fenerbahçe'nin futbolu bu olamaz!
Uzatmalarla birlikte ilk yarı 51 dakika oynandı. Maça baktım, maç bana baktı! Antalyaspor'un elini kolunu sallayarak soldan giren Ballet'in getirdiği topla bir golü ve bir de şutu, Fenerbahçe'nin de araya girerek kaptığı toplarla Kerem'in biri uzaktan vurduğu, yan ağlarda kalan ve bir de kaleci Julian'a teslim ettiği iki şut var o kadar.
Fenerbahçe'de Skriniar olmayınca saha içi lideri yok. Tedesco yok ki ona da geçmiş olsun diyelim, krizi yönetecek kimse kalmayınca en ufak rüzgarda savruluyor.

İkinci golden sonra Fenerbahçe biraz olsun kendine geldi oyun hareketlendi, beraberliği buldu.
Galibiyeti aradı zorladı ancak baştan yanlış iliklenen düğmeler sonradan düzeltilmeye çalışılsa da galibiyet için yeterli olmadı.
Bu beraberliğin faturası Fenerbahçe'ye ağır oldu.
Hakem Alper Akarsu çok sakin başlayan maçta ilk faulünü 15'te çaldı, ilginçtir o da faul değildi.
İlk yarı sonunda toplam 13 faul oldu. Hakemler oyuncu sakatlıklarını niye sahada yaptırırlar, derhal sedye çağırıp çıkarmazlar, oyunu soğuturlar anlamış değilim. 55'te ikili mücadelede Paal, Mert'in ayağına basıyor, net penaltı hakem görüyor, vermiyor.
VAR izliyor, girmiyor.
Buz gibi penaltı arada eriyor, kaynıyor gidiyor.
Ligin kaderini belirleyen maçta vermediği penaltı hakem yönetiminin önüne geçti.

