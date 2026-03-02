Tedesco şampiyonluğa inanmıyor!

İlk yarıda sahada tel tel dökülen bir Fenerbahçe vardı.

Fenerbahçe gibi şampiyonluk hedefi olan bir takım bu kadar savunma ağırlıklı oyuncu ile oynamaz. Guendouzi, Kasımpaşa maçında yenilen golde hata yaptı.

Bu maça da stoper çıktı. Yahu kariyerinde 40'ın üzerinde maça stoper çıkan Mert Müldür var.

Neden Yiğit Efe ile çıkıp oyunu riske atıyorsun Tedesco!

Antalyaspor'un attığı golde Guendouzi iki kez çalım yiyor.

Yiğit Efe de facia kademe hatası yapıyor.

Levent Mercan kendi kalesine atıyor. Zincirleme hatalar Antalyaspor'a golü getirdi.

İlk yarıda yüzde 60 topla oynayan Fenerbahçe'den gol beklentisi 0.26 idi. Kerem dışında sahada savaşan oyuncusu yoktu Fenerbahçe'nin.

Kante ve İsmail ikilisi ne savunmaya ne de hücuma katkı verdi.

Bomboş bir orta saha.

Topu alan ger oyuncu hiçbir engele takılmadan Fenerbahçe ceza sahasına indi.

Yenilen ilk golde Ederson'un da büyük hatası vardı.

Dün Asensio da özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'nin oyununa bir ritim katamadı.

Gol umudu diye transfer edilen Cherif ilk yarıda topla bile buluşamadı.



Fenerbahçe'nin ikinci yarıya daha tahrip gücü yüksek bir futbola başlaması beklenirken, Antalyaspor'dan ikinci gol geldi.

Antalyaspor dün o kadar rahat ve hızlı geçiş hücumları ile Fenerbahçe kalesine geldi ki! İnanılır gibi değil!

İlk yarının iki etkisiz isminden Asensio ortaladı; Cherif golü attı. Orta da gol de güzeldi.

Fenerbahçe'nin golünün ardından Antalyaspor, net bir pozisyonu kaçırdı.

Aslında Ederson müthiş kurtardı.

Antalyaspor golü yedikten sonra oyun disiplininden koptu.

Nitekim Fenerbahçe'nin hızlı gelişen atağında kaptan Veysel Sarı topu kendi kalesine gönderdi.

Fenerbahçe bir anda skoru eşitledi. Cherif'in ikinci yarıdaki performansını beğendim.

Çok süratli ve bazuka gibi şutlar atıyor.

Maçın uzatma anlarında Asensio'nun kaçırdığı bir gol pozisyonu var ki...

Son saniyede üst direğe takılan Nene'nin pozisyonuna demeli.

İlk yarıda dökülen Fenerbahçe, skor 2-0 olduktan sonra kendine geldi. Ama bu kendine geliş üç puan için yetmedi.

Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı Fenerbahçe!

Bu düşüş Tedesco'ya yazar...