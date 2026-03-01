Liderlik anahtarını kapının üzerinde bırakmadılar...

Şampiyonlar Ligi'nden lige dönüş her zaman sancılı olmuştur. Bu durum Avrupa liglerinde de genelde böyledir. Sürpriz sonuçlar ortaya çıkar. Juventus'u kupanın dışına iten ve Torino'da 120 dakika savaş veren Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında göstereceği direnç ve alacağı sonuç merak konusuydu. Rams Park'taki maçın ilk 15 dakikası hariç; savaşan, topa saldırgan bir Galatasaray izledik. Galatasaray için Alanya'daki maç hatırlanacağı gibi kabus gibi geçmişti. Uğurcan olağanüstü kurtarışları ile Galatasaray'ı sırtlamıştı.

Alanyaspor dün de Galatasaray karşısında aynı futbolu oynamaya çalıştı. Galatasaray baskısı karşısında üçlü savunma hattı hemen beşliye döndü. İlk yarıda aslında çok da iyi direndiler. Ama ilk yarının uzatma anlarında Boey, cetvelvari bir vuruşla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye bıraktı. Asist Torreira'dan geldi. Boey'in ilk 45'te bir golü de ofsaytta takıldı. Maçta ön plana çıkan oyunculardan biri de Sane idi. Derinlemesine çok güzel paslar attı, etkili bindirmeler yaptı Sane! İlk yarıda Alanyaspor'un sol kanadı, Galatasaray'ın da sağ kanadı çok iyi işledi.

İlk yarıda akıllarda kalan bir pozisyon vardı ki... Galatasaray taraftarının yürekleri ağzına geldi. Uğurcan Çakır'ın ileride olduğunu gören Hwang, orta sahadan aşırma bir vuruş yaptı. Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla dokundu, top üst direğe çarptı. Top ağlara gitse, sezonun en güzel gollerinden biri olmaya aday bir vuruştu. Uğurcan'ın önde yakalanması hataydı ama kurtarışı gerçekten muazzamdı. İkinci yarının başında Alanyaspor hızlı bir hücumla skoru eşitledi. Hadergjonaj'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselip çok iyi bir kafa vuruşu yapan Mounie fileleri havalandırdı.

Bu golde orta sırasında topa sırtını dönen Eren'in ve Mounie'ye rahat bir kafa vuruşu yaptıran Singo'nun hatası vardı. Tabelaya denge geldikten sonra Galatasaray tekrar sazı eline aldı. Ve ardından Galatasaray'ın ikinci golü geldi. İlk golün asistini yapan Torreira, Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Asist ise Osimhen'den geldi. Bu golle Rams Park tribünleri coştu. 12. Adam tribünde, Aslan sahada kükremeye başladı. Maçta son sözü Osimhen söyledi. Alanyaspor kalecisinin büyük hatasını affetmedi Galatasaray'ın uzaylı golcüsü Osimhen! Kaleci Victor, bu golden dakikalar önce karşı karşıya pozisyonda Osimhen'e geçit vermemişti.

Galatasaray, yorgunluk ve konsantrasyon tedirginliği ile çıktığı Alanyaspor maçını rahat kazandı. Tonla pozisyona girdi Cimbom. En önemlisi ise sarı-kırmızılı takımın iştahı ve sahadaki güçlü duruşu, Liverpool'un bile gözünü korkutmuştur! Galatasaray, liderliğin anahtarını kapının üzerinde bırakmadı.