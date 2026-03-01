Sonunda galip

Galatasaray Konya'da yenildi ama Fenerbahçe berabere kalınca iki puanla ligde liderliğini sürdürdü. Torino'da on kişi kalmış Juventus'a normal sürede 3-0 mağlup oldu ama uzatmalarda bulduğu gollerle Şampiyonlar Liginde yoluna devam etti.

İki maç, yenilen beş gol ve iki mağlubiyetle mağrur ilerleyişine devam etti. Ligin kifayetli takımlarından biri olan Alanya ile oynanan dün akşamki maç her şey yolunda gidiyor gibi gözükürken kötüye gidiş sinyallerini sonlandırmak adına önemliydi. Belli ki sarı kırmızılılarda talibi en az olan pozisyon "on numara"...

Anlaşılan o ki bu konu çok baş ağrıtacak. Torino yorgunu sarı kırmızılılar maçın başından sonuna kadar, inatçı, kararlı ve dersine iyi çalışmış bir rakip buldu.



İlk yarının sonunda gelen golde Boey çok klas bir vuruşla takımını rahatlattı. Güçlü rakibiyle başa baş mücadele eden Alanya, Eren üzerinden giderek bulduğu ortaların ikincisinde beraberlik golünü buldu.

Bu maçta yine her şeyini ortaya koyan Osimhen'in röveşata denemesini harika rakip eden Torreira, Cimbom'u tekrar öne geçirdi.

Alanya'yı, teknik heyetini yürekten tebrik ediyorum. Sarı kırmızılılarda ise Barış, Torreira ve Boey muhteşemdi.

Osimhen muazzam performansını golle süslemese bile "Alkışın en büyüğünü hak etti" derdim. Kapıp attığı, artırdığı bu kaçıncı gol yahu!

Tarifsiz bir silah.

Okan hoca maçtan sonra derin bir "oh" çekmiştir. Bu zor gelen galibiyetin önemi lig sonunda daha iyi anlaşılacak.