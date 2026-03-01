CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Mustafa Çulcu Hakemlik saha dışında yapılmaz!
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

01 Mart 2026 | Pazar

Hakemlik saha dışında yapılmaz!

Alanya karşısında G.Saray'da fazla ve gereksiz dokunuşlar golü geciktirdi. Sonra Boey nefes oldu. İkinci yarıda Alanyaspor beraberliği sağladı.
Savunma konusunda sıkıntı yaşayan Galatasaray, sürekli hücum oyunu sonucu Torreira ve Osimhen'in fırsatçılığı ile galip gelmeyi bildi.
Ali Şansalan maçın başında anlamsız tasarruf yaptı. Ui-jo ya kontrolsüz girişinde Sanchez'e sarı vermedi, devamında 2 numaralı yardımcı, Makouta'ya hatalı ofsayt kaldırdı. Ui-jo elini illegal kullanarak Torreira'nın yüzüne faul yaptı, ihtar vermedi. Kaleci Uğurcan'a hava topunda temasa faul verdi, 5 dakika sonra kaleci Vikcor'a benzeri hatta fazlası yapıldı 'devam' dedi.

Janvier'e kontrolsüz girişinde Torreira'ya sarı göstermedi, buna biz çifte standardın tillahı diyoruz.
Sözüm ona millete yedirdiğini sanıyor, oysa sadece kendisi yiyip yutuyor! Osimhen-Aliti pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Aliti'nin vuruş aksiyonuna arkadan ayağını sokan Osimhen'in önce rakibin ayağına basması var. Penaltı yok, Alanya lehine faul doğru. 2 dakika sonra Aliti'ye çıkardığı sarı ise uydurma. 65'te Sanchez'e yaptığı acımasızlık içeren, rakibin güvenliğini tehlikeye sokan ciddi faulde Mounie'ye kırmızı göstermedi. VAR da Halil Umut Meler de devreye girmedi!

Demek ki herkesin bir hesabı var!
Şansalan şunu bilmeli; hakemlik saha dışı politikaları ile değil saha içi başarılı performans ile yapılır. Uzatma dakikalarında Singo'ya çıkan sarı hatalı, acımasızlık içeren ciddi faul dolayısıyla net kırmızı çıkmalıydı. VAR da Halil Umut Meler de devreye girmedi.

Gönülden kutlarım! Hakem mükemmeldi! Helal olsun!
