Gönülden kutlarım

Maça düşük tempo ile ama iyi başladı Trabzonspor... Klasik, Onana sağ kanada Ozan Tufan'a uzun top gönderdi, Muçi-Ozan al-ver yaptı, Ozan taşıdı, yüksek orta adrese teslim ve Onuachu'nun kafa golü ile 1-0 oldu. İlk yarı sol kanadı hiç etkili kullanamadılar. Saviç-Onana anlaşmazlığından Karagümrük'ün beraberlik golü geldi. Trabzonspor'un olası bir puan kaybına hiç tahammülü olmadığı gerçeği ortada. Çünkü ligin boyu kısaldı. Üstelik bordo-mavililer zirveye ortak ve fikstür avantajı olan bir Trabzonspor var. Karagümrük ise stressiz ve top rakipteyken savunmayı 5'leyerek garantiye oynamaya çalışıyor o kadar.

Trabzonspor ikinci yarıya iki değişiklikle ve birbirinin kopyası iki golle başladı. Ön direğe kesilen duran top aşırtma ve arka direkte Nwaiwu'nun golleri... Trabzonspor'un üç golü de hava indirme tugayından. Zubkov ve Okay oyuna girdikten sonra Trabzonspor üçlü oynuyormuş gibiydi. Baktığımızda Batagov sol bek, Ozan sağ bek, Savic ve Nwaiwu stoperdi. Trabzonspor vites büyütmeden ikinci yarıda oynadığı güzel oyunla haklı bir galibiyet aldı. Kutlarım. Hakem Ali Yılmaz belki de en rahat maçını yönetti. Oyuncular O'na, O da oyunculara ve oyuna çok saygılıydı. Oyunu hiç bozmadılar. Hakem de oyunda kendini sakladı ve sadece futbol oynandı. Her iki tarafın birer cılız penaltı beklentisi oldu, devam kararları doğruydu. Ozan'a gösterdiği kartı irdelemesini tavsiye ederim. Yeni jenerasyonun inişli çıkışlı grafiği olan Ali Yılmaz bu akşam sorunsuz bir maç yönetti. Ali Yılmaz'ı gönülden kutlarım. Bravo.