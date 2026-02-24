Sınıfı geçti

Lider Galatasaray, 3 gün önce mağlup olmuş.

Puanları eşitlemek için büyük fırsat yakalamışsın, oynadığın rakip Kasımpaşa... Ligde en az galibiyet almış, en az gol atabilmiş üç takımından biri.

Beklenti tempolu, iştahlı, coşkulu, ön alan baskısı ile rakibini kendi sahasına hapseden, arayan, etkili bir Fenerbahçe ama gel gör ki aksine sahada oynayan, isteyen, arayan bir Kasımpaşa vardı.

Yasin Kol, koşmadan yürüyerek maç yönetti. Maçın başında Talisca kendini bıraktı, Fenerbahçe penaltı bekledi, daha sonra Diabate ile Kasımpaşa penaltı bekledi.

Devam kararları doğruydu. 31'de Nene topu çekti, Frimpong geç kaldı, Nene'nin ayağına dikkatsiz temasla düşürdü pozisyon penaltıydı 'devam' dedi.



VAR inceliyor, eli kulağa götürme jesti alışkanlığı, seyircinin gazını alma eğilimi gereksiz.

Bu pozisyona VAR zaten karışmaz sahada penaltı verilir veya verilmez o kadar. Frimpong'un Nene'ye kontrolsüz hareketi net sarı ama vermedi, imdadına 4. hakem yetişti.

59'da topun oynandığı bölgede iki top var; hakem oyunu devam ettiriyor! Kim hangi topla oynuyor neler oluyor?

Bir UEFA yetkilisi görse; acınacak bu halimize herhalde bir yerleri ile güler. Amatör maçta bile yapılmaz.

Ama Yasin bu yapar, kimse de karışamaz.

Ben Quanes'in ikinci sarıdan ihracı doğru. Yasin Kol maçı çok uzatmanın dışında hiç eyyam yapmadı, az hata ile sınıfı geçti.