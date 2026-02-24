CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Emre Bol Stres!
Emre Bol

Emre Bol

24 Şubat 2026 | Salı

Stres!

Bu takıma neler oluyor? Önce Skriniar dünde arka arkaya Çağlar ve Oosterwalde kasık sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Acaba yanlış antrenman mı ya da yanlış yükleme mi yapılıyor?

Zira 5 günde 3 stoperi kaybetmek sadece şanssızlıkla açıklanamaz.
Galatasaray'ın puan kaybettiği ve lider bile olabileceğin bir karşılaşmaya bu kadar, "Nasıl olsa yeneriz" havasında çıkılmaz. Böyle viraj karşılaşmalarını gümbür gümbür oynayacaksın.

Gözdağı vereceksin rakiplerine… Sarı- lacivertliler Skriniar'ı çok arayacak gibi görünüyor. Dün Kasımpaşa karşısında savunmasa üç benzemez vardı. Birlikte antrenmanda bile oynamayan Çağlar- Oosterwalde- Levent çok hatalar yaptı. Özellikle Levent Mercan'ın kanadı otobana döndü. Kasımpaşa takımı o bölgeyi işledikçe işledi.

Ancak golü bulamadılar. Musaba çok etkisiz kaldı. Diğer kanat Nene'nin karar mekanizmasında ciddi sorunları var. Pas vereceği yerde şut atıyor, şut atacağı yerde pas veriyor. Finalde yaptığı her şey yanlış!

İkinci Levent'in dağıldığını gören Tedesco o bölgeye Mert Müldür'ü aldı ki bu yerinde bir hamleydi. Şunu söyleyeyim; ikinci yarı savunma oyuncusuna dahi gerek yoktu. Çünkü Kasımpaşa o kadar gelmedi! Ancak Fenerbahçe aklı başında pozisyon üretmekte zorlandı. Kasımpaşa hakikaten kötü takım! İsmail'i çıkarıp Fred'i oyuna sokmanın manasını anlayamadım. Öyle ya da böyle kenarda Kerem var. Avrupa'da kötü oynamış olabilir ama ligde atıyordu. Stres takımın gerçek oyununu oynamasına mani oldu. Son dakikalarda Asensio'nun füzesi galip gelmeye yetmedi. Fenerbahçe yine önemli bir virajı dönmeyi başaramadı. Bunu hep yaşatıyor. Son dakikanın son dakikasında gol yemek neyin nesi? Artık bu stresi yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Mert Müldür, Levent Mercan, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Musaba, ismail

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Annemizin ligine!! Çok önemli maç! Asensio resitali!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor