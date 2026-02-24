Stres!

Bu takıma neler oluyor? Önce Skriniar dünde arka arkaya Çağlar ve Oosterwalde kasık sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Acaba yanlış antrenman mı ya da yanlış yükleme mi yapılıyor?

Zira 5 günde 3 stoperi kaybetmek sadece şanssızlıkla açıklanamaz.

Galatasaray'ın puan kaybettiği ve lider bile olabileceğin bir karşılaşmaya bu kadar, "Nasıl olsa yeneriz" havasında çıkılmaz. Böyle viraj karşılaşmalarını gümbür gümbür oynayacaksın.

Gözdağı vereceksin rakiplerine… Sarı- lacivertliler Skriniar'ı çok arayacak gibi görünüyor. Dün Kasımpaşa karşısında savunmasa üç benzemez vardı. Birlikte antrenmanda bile oynamayan Çağlar- Oosterwalde- Levent çok hatalar yaptı. Özellikle Levent Mercan'ın kanadı otobana döndü. Kasımpaşa takımı o bölgeyi işledikçe işledi.

Ancak golü bulamadılar. Musaba çok etkisiz kaldı. Diğer kanat Nene'nin karar mekanizmasında ciddi sorunları var. Pas vereceği yerde şut atıyor, şut atacağı yerde pas veriyor. Finalde yaptığı her şey yanlış!

İkinci Levent'in dağıldığını gören Tedesco o bölgeye Mert Müldür'ü aldı ki bu yerinde bir hamleydi. Şunu söyleyeyim; ikinci yarı savunma oyuncusuna dahi gerek yoktu. Çünkü Kasımpaşa o kadar gelmedi! Ancak Fenerbahçe aklı başında pozisyon üretmekte zorlandı. Kasımpaşa hakikaten kötü takım! İsmail'i çıkarıp Fred'i oyuna sokmanın manasını anlayamadım. Öyle ya da böyle kenarda Kerem var. Avrupa'da kötü oynamış olabilir ama ligde atıyordu. Stres takımın gerçek oyununu oynamasına mani oldu. Son dakikalarda Asensio'nun füzesi galip gelmeye yetmedi. Fenerbahçe yine önemli bir virajı dönmeyi başaramadı. Bunu hep yaşatıyor. Son dakikanın son dakikasında gol yemek neyin nesi? Artık bu stresi yönetmeyi öğrenmek gerekiyor.