Golcün yoksa kazanamazsın!

Galatasaray'ın Konya'da üç puan bıraktığı haftada evinde oynuyorsun.

Rakibin ligin en zayıf takımlarından Kasımpaşa! Tarihi bir fırsat ele geçirmişsin şampiyonluk yolunda.

Maça öyle hırslı ve coşkulu başlamalısın ki... Topu adeta ısırmalısın. Ama ilk yarıda o kadar vasat bir Fenerbahçe izledik ki...

Hem de ilk yarıda daha çok gol pozisyonuna giren taraf Kasımpaşa oldu.

Ederson, Diabate'nin karşı karşıya pozisyonunda muazzam bir kurtarış yaptı.

Bu pozisyon bile Fenerbahçe'yi kendine getiremedi ilk yarıda.



Fenerbahçe ilk 45'te sadece Asensio ile bir pozisyona girdi.

O pozisyonu da Gianniotis müthiş çıkardı.

Dünkü maçın ilk yarısında Fenerbahçe iki stoperini daha kaybetti.

Skriniar'ın yokluğu zaten Fenerbahçe'yi derinden etkilemişken, önce Çağlar sonra da Oosterwolde sakatlanıp çıktı.

Yiğit Efe ve Kante oyuna girdi.

Stoper hattı tamamen değişti ve Yiğit Efe ve Guendouzi savunmanın tandemine yerleşti.



Tedesco ikinci yarıya başlarken Musaba'yı kenara alıp, Mert Müldür'ü sahaya sürdü.

İlk yarıda Musaba, Kamil Ahmet'i geçmekte zorlandı ve etkisiz kaldı.

İkinci yarıda daha derli toplu, daha istekli bir Fenerbahçe vardı sahada.

Fenerbahçe baskısı karşısında Kasımpaşa da geriye yaslandı.

Tam Fenerbahçe'nin istediği gibi bir oyun ortaya çıktı.

Ama golcüsüz Fenerbahçe'de tek silah Talisca gibi duruyordu. Ama Talisca da gününde değildi.

Oosterwolde'nin yerine oyuna giren Kante de hem güçsüz, hem de etkisizdi.



Kante'nin ritmini bulabilmesi için zamana ihtiyacı var.

Fenerbahçe'de tam ümitler bitiyorken Asensio sahneye çıktı.

Harika bir gol atarak, Fenerbahçe'ye hayat verdi.

90+5'te Asensio'nun golüyle Kadıköy görülmemiş bir coşku yaşadı.

Stadı dolduran taraftarların mutluluğu görülmeye değerdi.

Fenerbahçe 'maçı kazandım' diye düşünürken, bir mucize gerçekleşti adeta.

10 kişi ile mücadele eden Kasımpaşa inanılmaz bir golle Fenerbahçe'yi durdurdu!

Yenilen golde Guendouzi'nin hatası büyüktü.

Fenerbahçe büyük bir fırsatı elinin tersi ile itmiş oldu.

Maç sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Maçın özeti şu: Golcün yoksa kazanamazsın!