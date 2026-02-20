Annemizin ligine!

Kurada İngiliz takımı çıktığında endişelerimi dile getirmiştim. Ne yazık haklı çıktım!

Nottingham Forest bu sezon tam 4 teknik direktör değişikliği yaptı. Aslında bu durum Birleşik Krallıkta pek rastlanan bir şey değil.

Tedesco'nun şanssızlığı Nottingham Forest'in yaptığı yeni hoca değişikliğiydi. Zira öngörülemez bir rakip haline geldi.

Karşılaşmaya en önde Cheriff ile başlayarak bence doğruyu yaptı.

Çünkü Süper Ligde dahi savunma oyuncularına karşı fiziksel olarak eksik kalan Talisca böylesine sert bir rakip karşısında eriyip giderdi.

Ben açıkçası Fenerbahçe'den bu kadar silik bir oyun beklemezdim. Rakip fizik olarak güçlü olabilir ama yetenekleri kısıtlı. Doğru düzgün ne top yapabildi ne de atak! Kante'nin ismi gelmiş buraya.

İnanın her pozisyonda yanından tren gibi geçtiler. Hazır olmadığını oynadığı tüm maçlarda görülürken böyle bir sert maçta keşke İsmail Yüksek'le başlanılsaydı. Skriniar'ın erken sakatlığı sonrası hemen bu değişiklik gerçekleşmeliydi. Kendi evinde deplasmanda gibi oynadı Fenerbahçe! Trabzon maçında saha içinde yaptığı baklava dizilişiyle övünen Tedesco bu kez keşkül yaptı! Kimin ne yaptığı, nerede oynadığı saçma sapan bir sistem!



3 farkla geriye düştükten sonra İsmail'i oyuna almak sadece, "İyice fark yemeyeyim. Rezil olmayalım" düşüncesinden başka bir şey değil.

Sonuç olarak bence Fenerbahçe için Avrupa macerası bitti. Bu saatten sonra İngiltere'ye daha rotasyonlu bir kadroyla gidilmeli ve 12 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek için tüm konsantrasyon lige verilmeli. Rakip Galatasaray büyük ihtimalle bir tur daha devam edecek. Bu durumu avantaja çevirmek çok önemli.