Yola devam

Tedesco ilk yarıdaki 11'in bir şeye yaramadığını görünce ikinci yarı maç kazanacakları sürdü sahaya… İsim vermeden söyleyeceğim bazı oyuncular Çubukluyu ancak rüyasında görür. Bir alt ligi takımına kazanmak bu kadar zor olmamalı. Maça hızlı ataklarla başlayan Fenerbahçe hem ceza sahasında hem kanatlarda, özellikle Musaba'nın kanattan çizgiye inişleriyle, eline geçen fırsatları bir türlü değerlendiremedi.Burada Musaba'ya özel bir parantez açmak gerek. Zira maçın başından sonuna kadar sarılacivertlilerin hücumda en etkili oyuncusuydu. .Guendouzi ve Asensio değişiklikleriyle Fenerbahçe'nin ofansif hamleleri hemen arttı.Maçta en çok göze çarpan şey Fred'in etkisiz ve hırstan uzak zayıf oyunuydu,

Kante transferi güzel bir fırsat oldu Fenerbahçe orta sahası için…. Talisca gerçekten sihirli bir ayak. Yine ağırlığını koyup Erzurum ekibinin işini bitirdi. Her kulvarda yola devamı etmek önemli. Bu takım kupaların hepsini almaya muktedir. Yeter ki ağırlığını koysun.

NOT: Skriniar'ın cezası İcardi'nin cezasıyla aynı olmalıdır. Ben hiç ceza almasın demiyorum. Bu hareketin elbette bir cezası olacak. Ama İcardi'ye verilenle aynı…