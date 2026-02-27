Sahadan sildik ama yetmedi!

Fenerbahçe'nin İngiltere'deki tahrip gücü yüksek futbolunu görünce, 'ah Fenerbahçe ah! Kadıköy'de neden böyle oynamadınız!' dedim içimden! Evet Pereira, rotasyona giderek farklı bir 11'le Nottingham Forest'i sahaya sürdü. Ama Fenerbahçe'de de 5'i zorunlu, tam 8 değişiklikle City Ground Stadı'nda sahaya çıktı. Fenerbahçe, Nottingham karşısında tam 7 oyuncusundan faydalanamadı. Ama 90 dakika Fenerbahçe oynadı, İngilizler seyretti. Pereira kenarda çaresiz kaldı. Fenerbahçe, öyle bir özgüvenle sahaya çıktı ki... Sanki Kadıköy'deki maç berabere bitmiş bir havada mücadele etti.

Fenerbahçe 90 dakika doğru oynadı. Sahada dik durdu, çok iyi savunma yaptı. Nottingham'ı ceza sahasına sokmadı. Çok hızlı geçişler yakaladık. Bu hızlı geçişlerden birinde Oğuz'la başlayan atakta Cherif topu çok iyi götürdü ve Kerem'e harika bir pas verdi. Kerem de topu ağlara gönderdi. İlk yarıda Kerem ve Cherif ile kaçırdığımız iki net pozisyonumuz daha var. İlk yarıda soyunma odasına 3-0 önde gidebilirdik. Stoperde Guendouzi de çok iyiydi. Kante de yavaş yavaş tempo tutturmaya ve kendini bulmaya başladı.

Maça rotasyon yaparak başlayan Pereira, baktı ki tur elden gidiyor. Hemen fabrika ayarlarına döndü. Ve ikinci yarıya tam dört silahını sahaya sürerek başladı. Başladı ama biz de ikinci bölüme golle başladık. Kerem'in düşürülmesiyle kazandığımız penaltıyı Kerem gole çevirdi ve bir anda durum 2-0 oldu. Skor 2-0 olduğunda kenardaki Pereira'nın yüzünü bir görmeliydiniz. Resmen morarmıştı yüzü!

Tedesco da maçın iyilerinden Oğuz Aydın'ı kenara aldı ve Asensio'yu yani en büyük silahımızı maça dahil etti. Bu değişiklik, Tedesco'nun turu ne kadar çok istediğinin bir göstergesiydi. Tam her şey yolunda giderken, üçüncü gole çok yaklaşmışken, Hudson-Odoi'nin golü tur umutlarımızı bitirdi. Oyunun son bölümünde kalecimiz Tarık'ın muazzam iki kurtarışı vardı! Helal sana Tarık! 90 dakika tek kale oynadık ama maalesef turu geçecek skoru elde edemedik! Bir İngiliz takımını futbolun beşiği İngiltere'de sahadan sildik! Yendik, yıktık geçtik ama olmadı işte! Yetmedi işte! Ah o ilk maç ah! Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye!