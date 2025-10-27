CANLI SKOR ANA SAYFA
Levent Tüzemen Her yerde Osimhen
Levent Tüzemen

Levent Tüzemen

27 Ekim 2025 | Pazartesi

Her yerde Osimhen

Osimhen'i çıplak gözle izlemek insana büyük bir keyif veriyor. Nijeryalı yıldız, inanılmaz çalışıyor, sahanın her yerine basıyor, pres yapıyor, rakibi kovalıyor, ikili mücadeleye giriyor, takipçiliği ile de golünü atıyor. Osimhen'in yarattığı konfor ortamı arkadaşlarının da konforlu bir alanda oynamasını sağlıyor. Belki 1 gol attı ama Lis en az 3 tane kurtardı, İcardi'nin golü öncesinde atak başlangıcında yine Osimhen vardı.


Okan Buruk, ikinci yarıya Göztepe 10 kişi kaldığı için çift forvet ile başladı. İcardi'yi sokarak Göztepe savunmasının düzenini alt üst etti. Osimhen-İcardi ikilisi rakip savunmayı yaprak gibi sallarken Sara-Yunus-Sane üçlüsü çok etkili oynadı. Özellikle İcardi'nin sahte 9 gibi takılıp, orta alana gelerek pas alıp top dağıtması da G.Saray'ın iyi oyununa büyük katkı yaptı. Sanchez acaba kurban mı kestirsin ya da kiliseye gidip mum mu yaksın? Kolombiyalı stoper 5 maçta 4 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü. Trabzon maçında olmayacak.

Okan hoca Sanchez'i çıkarıp Lemina'yı stopere aldı, ardından da Lemina yerine Arda Ünyay'ı sahaya sürdü. Bu Trabzon maçının savunma yapılanmasıydı. Kaan'ı da Torreira gibi oynattı. G.Saray, güçlü savunma yapan Göztepe'yi 2. yarı doğru, akıllı ve iyi oyunla alt etti. Günün güzelliklerinden biri de; maç sonu Barış Alper'in tribünlere gitmesi ve taraftarın da adını söyleyerek tempo tutmasıydı

