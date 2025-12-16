CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de, ikas Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe'de, ikas Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 13:58
Fenerbahçe'de, ikas Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de ikas Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 17'nci hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

15 Aralık akşamı T. Konyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk 11 ile 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

