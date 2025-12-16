CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Samsunspor, Tanguy Coulibaly’nin tedavisinin sürdüğünü açıkladı!

Samsunspor, Tanguy Coulibaly’nin tedavisinin sürdüğünü açıkladı!

Samsunspor, Tanguy Coulibaly’nin tedavi sürecinin planlandığı gibi sürdüğünü ve yeniden sakatlandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:56 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:57
Samsunspor, sakatlığı bulunan Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly'nin tedavi sürecinin planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve bu sakatlık için öngörülen iyileşme süresinin 8 ila 10 hafta olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ekibimizin değerlendirmeleri doğrultusunda, Tanguy Coulibaly'nin hazır olması halinde takımımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır. Kamuoyunda yer alan, oyuncumuzun yeniden sakatlandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, 23 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanan Dinamo Kiev müsabakasında sakatlanmıştı.

