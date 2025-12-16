Açık ara yapar

Fenerbahçe artık rakiplerini bayıltmaya başladı. Henüz ilk yarıda işi bitirmek şampiyonluk alametidir. Tedesco'nun dediği gibi, "Kadrodaki bütün oyuncular alev alıyor." Hâlâ fiziksel olarak istenilen seviyeye gelmemelerine rağmen Süper Ligin üzerinde bir takım olduklarını göstermeye başladılar. Bazı şeyleri bazı maçlarda söylemek gerekiyor. Her teknik adamla ilgili; özellikle büyüklerde oynayıp hoca olanlarla ilgili hep dedikodu yapılıyor. Buyurun Beşiktaşlı Çağdaş Atan… 13 maç yapmış Fenerbahçe'yle, puan alamamış. Neden? Gücü yetmemiş! Birilerine kulp takarken bir zahmet dikkat edin.

Talisca'dan ligin ikinci yarısında gerçek performansını bekliyordum. Ama o tahminimden daha çabuk lige ağırlığını koymaya başladı. Vallahi helal olsun. Cukkayı alıp yatanlardan olmadı. İnanın beni bile şaşırttı! Kerem Aktürkoğlu'nun problemi kesinlikle mental. Hala kafasını toparlayamadı ve nereye geldiğinin farkında değil ne yazık ki… Fiziksel anlamda bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Zira kamp dönemini Portekiz'de geçirdi. Eğer Kerem de ağırlığını koyabilirse bu takım şampiyon olur. Aslında Konya takımının ezilmediğini istatistikler söylüyor. 17 şuta 17 şutla karşılık vermişler. Rakip ceza sahasına da Fenerbahçe'den sadece 6 kez az girmişler. Fenerbahçe'nin kaliteli ayaklarının işi bitirdiğini söylemek gerek. Buralar puan kaybedilecek yerler değil. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe'nin açık ara yapacağını düşünüyorum.