Namağlup devam

Hem Tedesco hem de Okan Buruk, birbirlerini tartarak başladı karşılaşmaya… Oysa Tedesco'nun rakibini bu kadar eksik yakalamışken ve kendi sahasında oynarken daha baskılı bir taktikle başlamasını beklerdim.

Eğer amaç Galatasaray'ı yorup ikinci yarı işi bitirmekse 45 dakikalık tempo buna elverişli değildi. Zira o tempoda kimsenin yorulma ihtimali yok.

Sane'nin golüne inanamadım.

Adam elini kolunu sallaya sallaya;

Fenerbahçe'nin savunma anlamında en güvenilir ikilisi Skriniar ve Alvarez'i çalımlayıp golünü attı. Allah aşkına insan bir temas eder ya!

Fenerbahçe'nin ön tarafının ilk yarıda ismini duyamadık. Sadece biraz Kerem biraz Asensio gerisi traş!

İkinci yarı kulübesi daha zengin olan ve gole ihtiyacı olan Fenerbahçe baskılı oynamaya başladı.

Galatasaray ise savunmaya geçip kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı.

Tedesco sanırım Galatasaray'ı başka takımlarla karıştırdı. Daha önce geriye düşüp kazandığı maçlar var elbette. Ama rakibin senin ayarında.

Dolayısıyla bu karşılaşmalarda geri dönüşler kolay olmuyor.

Duraklamalarda gelen gol maçın hakkıydı aslında. Zaman geçiren, maçın bir an önce bitmesini isteyen Galatasaray tarafıydı. Yine de bence kazanan Galatasaray oldu.

Tedesco Galatasaray'ı bir daha böyle yakalar mı bilinmez. Yinede namağlup ünvanını korumak değerli.