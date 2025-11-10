CANLI SKOR ANA SAYFA
Emre Bol

Emre Bol

10 Kasım 2025 | Pazartesi

Geliyor gelmekte olan!

Lider Galatasaray'ın kaybetmesiyle Kayserispor karşılaşmasının önemi kat be kat artmıştı. Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'nin pek çok defa böyle avantajları elinin tersiyle ittiğine şahitlik ettik. Ama bu kez işi ciddiye alan, iyi konsantre olan bir oyuncu grubu vardı sahada… Tedesco kafasındaki oyunu ezberletmeye devam ediyor. Ancak şunu çok iyi bilmeli. Rotasyon yaparken bazı bölgelere hiç dokunmaması lazım. Özellikle de kanat oyuncularına. Nene için söylenen bal yapmayan arı tabirine hiçbir zaman katılmadım. Öyle yada böyle topu rakip ceza sahası çevresine taşıyabiliyor. Fenerbahçe'nin 2. golü gerçekten ders niteliğinde. Ederson'un topu oyuna hızlı sokuşu, Asensio'nun oyunu genişletmesi, Nene'nin dikine koşusu… Gerçekten harikaydı. İsmail'in yokluğunda yeniden formaya kavuşan Fred büyük oynadı. Biraz önde olunca skor katkısı da yaptı. Asensio Alex'ten sonra Fenerbahçe'nin başına gelen en güzel şey. O kadar soğukkanlı oynuyor ki… Her hareketi kalite kokuyor. Sarı- lacivertlilerde kötü oynayan, kötü koşan kimse yoktu. Fizik olarak güçlendikçe tadından yenmez olacak. Şimdi önünde Rize ve Galatasaray maçları var. Yen ikisini liderliği kap. Ben devre arası kampı sonrası ve yapılacak iki transferle bu takımın şampiyon olacağını düşünüyorum.

