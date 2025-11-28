Sonuna kadar…

Her maçta skor üretebilmeyi başarmış Ferençvaroş takımı özellikle ilk yarıda Fenerbahçe'yi savunan taraftı. Bazen hatta çoğu zaman Tedesco'nun kararlarına saygı duyuyorum. Talisca'yı, "sonradan oyuna" alma konusundaki tercihini her zaman destekleyeceğim. Zira 11'de başlamakla sonradan oyuna girmesi arasında dağlar kadar fark var. Bence 70-80'de oyuna dahil olunca çok daha etkili oluyor. Uzak vuruşlarda zaten inanılmaz bir adam. İki ayağını da mükemmel kullanıyor. Belki oyun trafiğine girmekte fiziksel olarak zorlanıyor ama şut özelliği benzersiz. John Duran'la birlikte sahada olduklarında daha etkili oluyor. Öte yandan Duran'ın Fenerbahçe'de oynadığını ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Öyle kafana göre

Rakip Ferençvaroş'un organize olduğunu söylemek gerek. Çabuk ve hareketli oyunculara sahipler… Alvarez'in muhteşem oyunu rakibin organize hücum etmesini büyük ölçüde engelledi. Yiğit Efe'yi çok beğendim. Aferin evlat! Bu şekilde güçlü devam edersen önün her daim açık olacak. Sana güvenen bir hocan varken onun kıymetini bil. Her istatistikte önde olup maçın berabere bitmesi Fenerbahçe için kaybedilmiş 2 puan anlamına geliyor. Kazanılacak karşılaşma ne yazık ki berabere bitti. Bu takım Avrupa Liginde yola devam eder. Sonuna kadar…