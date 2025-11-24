Yen lider ol!

Bayadır Fenerbahçe'yi ilk yarıdaki kadar kötü görmemiştim. Eksikler var elbette ama geçtiğimiz gün oynayan rakibin Galatasaray'ın da eksikleri vardı. Çaykur Rizespor takımı sürekli topun arkasına geçti, iyi savunma yaptı. Kanatlardan hızlı hücum etti. Haftalardır Fenerbahçe kalesine gelen ilk top gol oluyor. İstatistiklere baktım, kalesine gelen ilk toplardan en çok gol yiyen takım Fenerbahçe. Tedesco'nun buna bir çözüm bulması gerekiyor. Hakem Çağdaş Altay Rize'nin 2. golü öncesi mabadından bir frikik uydurdu. Uydurdu diyorum zira topun Fred'in eline değmediği net bir şekilde görülüyor. Bakın bu hatalar şampiyonluğun el değiştirmesine neden oluyor. O yüzden küçük hata deyip geçmek olmaz. Neyseki ikinci yarı uyanan ve golleri arka arkaya bulan sarılacivertliler hakemin şeytanlık yapmasını engelledi.



Tedesco'nun kötü oynayan Mert'in yerine Levent'i sağ tarafa atması, Archie Brown'la beraber Talisca'yı oyuna alması maçın hamlesiydi. Fred'in geçen haftaki mükemmel oyunundan eser yoktu. Artık bir istikrar yakalaması gerekiyor. Rize ekibi 10 kişi kaldıktan sonra zaten üstünlüğü ele alan sarı- lacivertliler, rahat bir şekilde maçı kazanmasını bildi. Bu maçla ilgili söylenecek en olumlu şey Fenerbahçeli oyuncuların hiçbir dakika oyunu bırakmamasıydı. Görünen o ki Tedesco Alman disiplinini takıma aşılamış. Skor ne olursa olsun, durum oyununu oynayabiliyorlar. Derbi öncesi deplasmanda alınan bu galibiyet önemliydi. Şimdi haftaya Galatasaray ile liderlik karşılaşmasına çıkılacak.