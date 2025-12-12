Kedi-fare oyunu

Aralık ayında olmak istemeyeceğiniz ülkelerden birisidir Norveç… Sahada top oynarken dahi iklim değişikliğini hissedersin. Böyle bir ortamda Nene'nin mükemmel pasıyla Kerem'in muhteşem golüyle karşılaşmaya başladık. Sonrasında En- Nesyri'nin rakibine kırmızı kart göstertmesiyle iyice rahatladık. O pozisyonda En- Nesyri topu alıp gidebilir miydi, gitse golü yapabilir miydi bilmem ama hakem haklı olarak son adam muamelesi yapıp kırmızıyı gösterdi. Sonrası zaten kedi- fare oyunu! Brann yeteneksiz koşucularla dolu bir takım. İyi koşuyorlar, iyi mücadele ediyorlar, disiplini bozmuyorlar. Ama o kadar! Kerem Aktürkoğlu sürekli savunma arkası koşular yapıyor. Tedesco'nun onu çizgiye yapışık değil rakibin arkasına sarkarak oynatması artık Kerem'i tanımaya başladığının göstergesi… Aslında Asensio olmayınca Fenerbahçe'nin derin top atabilecek oyuncusu pek yok. O alanda bu işi yapması gereken Fred ve İsmail Yüksek ince işçilik yapamıyor. Denediklerinde rakibin kaptığı toplar tehlikeli oluyor.

Neyseki Archie Brown, Nene ve Mert kanatlardan orta yaparak içeriyi sürekli zorladı. Talisca hem sağ ayakla hem sol ayakla hem de kafayla gol atarak hat- trick yaptı. Bu durum her forvete nasip olmaz. En- Nesyri'yi izlerken üzülüyorum. Her maç takımı 10 kişi oynatıyor. Kendine güveni hiç kalmamış. Hatta arttırıyorum takım arkadaşlarının da ona güvenmediğini görebiliyor. Başka bir asist alternatifi varsa mutlaka onu tercih ediyorlar. Bence iyi bir psikolojik danışmana ihtiyacı var. 90 dakika boyunca adeta üzerlerine kara bulut gibi çöktüğümüz Brann'ı kendi evinde paramparça ettik. Helal olsun çocuklar…