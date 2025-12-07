Helal puan

Haftalardır Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu Asensio'ydu. Bu kadar etkili olmuş bir oyuncuyu sağ kanada yaklaştırıp, merkezi Talisca'ya bırakmanın mantığını çözemedim. Özellikle ilk yarıda hem Fenerbahçe'nin hem de Başakşehir'in savunmaları gerçekten iyi iş çıkardı. Zira sadece verilecek doğru pasla golü bulabilecek forvetler yanlış kararlar verince ilk yarı golsüz sona erdi. Tedesco'yu çoğu zaman Duran'la başlamadığı için eleştiriyorum. Ancak dün akşam şunu söyleyebilirim. Sanki hala fiziksel olarak yetersiz durumda. Bir santrforun; dinç savunmayla, yorgun savunmaya karşı performansı epey farkediyor. Bu durum Duran'da çok fark ediliyor. Sanki sonradan oyuna dahil olması daha iyi olacak gibi. Fiziksel performansı için söylüyorum tabii. Yarın iyi bir yüklemeyle bambaşka bir Duran izleyebiliriz.

İlk yarıları çok fazla çöpe atan bir Tedesco var. Devre arasına ya mağlup ya da berabere giriyor. Acaba rakip analiziyle ilgili bir hata mı var? Tamam ikinci yarılarda birçok maç çözüldü. Ama bu rezil hakemler varken F.Bahçe için her dakikanın büyük anlamı var. Dün maçı çevirdin, bugün çevirdin, yarın çeviremediğin de ne yapacaksın? Güçlü başlangıçlarla kazanılan maç sonradan çevrilenlerden daha değerli. Dün gece özelinde en çok kızdığım oyuncu En-Nesyri… Maç 1-0'ken karşı karşıya pozisyonda Nene'ye pas vermeyip takımının işi bitirmesini engelledi. Senin golcü bencilliğin Fenerbahçe'nin 2 puanı kaybetmesine neden oldu. Başlarım golcü artistliğine! Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcuları yaptıkları hatalarla 1 puana razı oldu. Ama helalinden bir 1 puan. Analarının ak sütü gibi…