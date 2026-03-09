CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN YAZARLARITÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Gürcan Bilgiç Rağmenlere rağmen...
Gürcan Bilgiç

Gürcan Bilgiç

09 Mart 2026 | Pazartesi

Rağmenlere rağmen...

Zor olacağı belli bir maçı, nasıl "daha zor" hale getirme konusundaki uzman; Tedesco, hasta yatağından kalkıp geldi takımın başına. Kendi ezberi içinde ideali de bulamayıp, çözümde de doğruyu sadece "denemelerden" anlamaya çalışan bir teknik yönetim. Puan kaybedilen iki maçın ardından enerjisi diplere düşmüş camia ve tribünlerin beklentisinden uzak, sadece "ekstra oyuncularının" performansını sırtını dayayan futbol bakışı. Belki Avrupa için geçerli olan verilere sahip ama, bu ligin formatı başka. Anlamadı, anlayamadı Tedesco... Üçlü savunmayı, tek santraforlu rakibe karşı kurmasının amacı neydi. Üstelik üçü de o bir kişiyi tutamadılar. Önde baskıyı kırmak adına bir pas alternatifi oluşturdu diye düşünsek, bu kez orta sahada eksilmenin bedelini ödediler.

Dört maç önce Samsunspor'un başına geçen Fink'in oynattığı oyuna, stratejiye, pas kurgusuna, oyuncuların sahadaki rollenmelerine bakın, bir de genç hocanın "deneme- yanılma"larının oluşturduğu kaosa. Guendouzi'nin komutanlığı, sakat oynayan Asensio'nun yokluğu, Kerem'in ciğerlerini yırtması, Kante'nin sahada savrulması... Ortada kocaman bir gariplik vardı. Tabela kalktığında tartışan hamleler (Kerem – Nene) son dakikalarda gelen ve galibiyeti "bağıran" gollerin dilekçesi oldu. İsmail ve Fred orta sahada ateşi yaktılar, beş dakikalık uzatma isyanı getirdi, tribünler devreye girdi, baskı arttı ve birden bire kabus gecesinde, Fenerbahçe'yi tekrar lige döndüren sonucun dilekçesini işleme sokuldu. Yani; sadece Samsunspor'u değil, hakemi de, sistemi de, 94'te gelen gol sonrası maçı 102 bitirten çaresizliği de yendiler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Fenerbahçe

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Racon kestiler! Düdükler kimin için çalıyor!! Ruhlarını da kazandılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor