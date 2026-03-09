Yeniden merhaba

Maçın sonucundan bağımsız yazıyorum; Süper Lig'in orta sıra takımı Samsunpor'un forveti Mouandilmadji; Fenerbahçe'nin santrforundan iyiyse nasıl şampiyon olacaksın? Keşke Musaba'yı transfer edeceğinize Mouandilmadji'yi alsaydınız. İnanın Fenerbahçe'de 25 gol rahat atardı. Kendi evinde oynadığın ve yarım puan bile kaybetmeye tahammülün olmadığı maça tam 6 savunma oyuncuyla çıkıyorsun ilk yarıda 2 gol yiyorsun! Bunun açıklamasını bulmakta zorlanıyorum. Topu öne nasıl taşıyacaksın? Aslında buraya kadar gol atma problemini çok yaşamadı sarı- lacivertliler… Ancak fazla gol yiyor. İşte en büyük sorun burada. Dün ceza sahasına yapılan 2 ortada Mouandilmadji ile eşleşen isim Levent Mercan oldu. İkisinin fiziksel durumu açısından arasında dağlar kadar fark var. Levent nasıl zıplayacak, nasıl kapatacak? Holse neredeyse her pozisyonda Mert Müldür'ü perişan etti. Hatta Samsunspor'un 2. golünde Holse 10 adım geriden 10 adım öne geçti. Mert ise adeta seyretti. Ederson'a laf söyleyenler önce takım savunmasına bir baksınlar. Altıpastan atılan şutlara kaleci ne yapsın? Tedesco ikinci yarı Musaba'yı çıkarıp 2 savunma oyuncusu daha aldı oyuna! Herhalde daha fazla gol yememek için yaptı! Guendouzi tek başına adeta tek başına savaştı. Hem savundu sonra baktı takımın gol atacağı yok gitti onu da yaptı. Yumurta dayanınca ve Samsunspor takımı yorulunca Fenerbahçe arka arkaya golleri buldu. Gerçekten tarihi bir maç oldu. Bu kadar fazla yanlışın yapıldığı bir karşılaşmanın kazanılması lige yeniden tutunmak için çok önemli. Galatasaray'ın Avrupa'da yıpranıp puan kaybetmesini bekleyeceksin. Tabi artık yarım puan bile kaybetmeden! Maçın sonundaki gereksiz gerginliğin manası yoktu. Neye sevindim biliyor musunuz? Samsunspor fobisi sona erdi.