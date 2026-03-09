CANLI SKOR ANA SAYFA
GÜNÜN YAZARLARI
Mustafa Çulcu Böyle hakemlik olmaz
Mustafa Çulcu

Mustafa Çulcu

09 Mart 2026 | Pazartesi

Böyle hakemlik olmaz

Fenerbahçe'nin savunmasında Skriniar olmayınca sıkıntısı had safhada. Samsunspor sağ kanattan iki kez geldi birbirinin kopyası iki gol attı. Tedesco'dan ikinci yarı gelen hamleler Fenerbahçe'yi hareketlendirdi. Unutmayacak çekişmeli bir maçın uzatma dakikalarında Sidiki Cherif attığı golle Fenerbahçe'yi hayata döndürdü. Liyakati olmayanları hakemliğin başına getirirseniz olacağı bu. Ligin akışını değiştirecek yönetimlere yol açtılar. Oğuzhan Çakır ilk yarı bittiğinde soyunma odasına giderken etrafı sarıldı, itirazlar çoğaldı ve yüzü bembeyaz oldu. Guendouzi maçın başında sözlü tepki ile hakemi yokladı ve çözdü. Tomasson'un ayağına bastı ama hakem Guendouzi'ye sarıyı gösteremedi.
İlk yarı biterken sarısı olan Mendes direkt Guendouzi'nin topuğuna bastı hem faul hem sarı hem de ikinci sarıdan ihraç olmalıydı ama futbolu ve faulün ne olduğunu bilmediği için çalamadı. Mendes'in kırmızısı kaynadı gitti. Devre arası hakeme bu pozisyon için sözlü itirazında Guendouzi'ye karşı kendini suçlu hissettiğinden hakem ezildi yine kart gösteremedi, yuttu. Yanına kadar gelen Ederson'a sarı göstererek aklı sıra durumu kurtardı. Oosterwolde- Marius eşleşmesini çözemedi. Kerem'e topsuz alanda Makoumbou faul yaptı net sarı veremedi. Berovkoviç'e çıkan sarı doğru da sarıdan sonra hakeme teması-itme sınırında hakem oralı bile olmadı. 71'de Drongelen'in önlediği topta Fenerbahçe penaltı bekledi devam kararı doğru. Ntcham ceza alanı önünde İsmail'e net faul yaptı ama devam... 5 dakika sonra olmayan faulde Guendouzi kendini yere bıraktı hemen faul. Böyle hakemlik olmaz...Ne uzatma dakikaları ne yönetim şekli kabul görmedi. Aslında suç bu hakemlerde değil, onları bu durumuna düşürenlerde. Neden mi? Dün gece Ozan Ergün bu gece Oğuzhan Çakır, hakemliklerinin TFF 1. Lig seviyesinde olup olmadığını tartışacağımıza bu acemi hakemlerin göğsüne FIFA kokartı takıp ortaya atanlar utanmalı.

Fenerbahçe

