Hakemden hatalar

Her iki takım ikinci bölgede kontrollü başladı. Atletizmi öne çıkan iki takım da özellikle orta alanda fizik temaslı baskılı oyunu tercih etti. Beşiktaş, Galatasaray 10 kişi kalana kadar olan bölümde üretmekte zorlandı. Sonrasında Orkun sürekli öne çıkarak ve oynayarak üretime katkı verdi. Galatasaray sabır ve akılla çok değerli bir 3 puanı aldı. Hakem Ozan Ergün'ün maçın başında Osimhen'e gösterdiği sarı kart sanırım dışarıdan ikazla geldi. Sallai'nin mücadelesinde faul sonrası Orkun Kökçü hakeme el-kol tepkisi sarı olmalıydı pas geçti. Barış Alper kontrolündeki topla giderken ayağı kayıyor, denge kaybı yaşıyor lakin Uduokhai rakibin ayağına basıyor ve pozisyon penaltı... Ama hakem vermedi.

Asllani'ye faulünde Sane'ye çıkan sarı kartta Asllani'nin yerdeki ayağı basmanın etkisi ile şekil bozukluğu, güç transferi oluştuğu görülüyor. Kırmızı kart olmalıydı. Öte yandan hakemin Orkun'a bu derece tolerans göstermesi ve ihraç edememesi kabul edilemez. Sarısı olan Osimhen faul düdüğü sonrası hakeme bakıyor ve sonra topa vuruyor. İkinci sarıdan kırmızı olmalıydı. Ancak yoğun gürültüde sanırım hakem düdüğü duymadığını düşündü, ihraç etmedi.

Sane'nin Rıdvan'a gaddarlık içeren ciddi faulü kırmızı karttı. Hakem yine veremedi ve VAR'dan kırmızı geldi. Abdülkerim'in sağ kolu kapalı penaltı olmaz. VAR dahil tüm hakem ekibi çok tecrübesiz isimlerden kurulmuş. Hakem çok kart ve faul hataları yaptı.