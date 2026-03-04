Tam bir komedi!

Ligde 3 gün önce çok çekişmeli ve tempolu oynanan maçtan sonra kupada tekrar karşılaşan iki takım da yoğun maç trafiğini düşünerek rotasyonlu kadroları ile sahadalar. Süre almayan oyuncular için kupa maçları büyük şans. Galatasaray maça adeta golle başladı. Sane oynadığı futbolla hem kendisi keyif aldı hem izleyenlere keyif verdi. Hele ki ikinci golde Sane şov vardı. Alanya defansını tek başına peşine taktı içinden geçti Eren'in önüne bıraktı pozisyonu yarattı gol geldi.



Barış Alper çok diri. Oynadığı futbol çok fazla ve çok etkili. Penaltı aldı, gol attı, attırdı 'benden bu kadar' dedi ikinci yarı yerini Lang'a bıraktı gitti. Galatasaray'ın yeni transferleri Nhaga ve Asprilla'yı görücüye çıkardığı bir maç oldu. Güzel olan ikisi de iyiydi. Alanyaspor lig maçındaki gibi dirençli değildi. Ancak ikinci yarı yapılan değişikliklerle biraz hareketlenir gibi oldular. Hadergjonoj ve Mounie etkiliydiler ama bir gol dışında üretemediler. İlkay'a bu maç ilaç gibi geldi. Klas paslar attı. Liverpool maçı öncesi Okan hoca yedek kulübesi dahil takımını diri tutmak adına sanki hazırlık maçı oynar gibiydi. Çağdaş Altay'ın 4'te Barış-Fatih mücadelesinde Galatasaray lehine verdiği penaltı halı sahada bile penaltı değil! Tam bir komedi! Burada VAR'da devreye giremiyor.



41'de İlkay ile Jakobs'un arasında kalan Makouta temaslı düşünce Çağdaş Altay bunlara veriyor diye Alanyaspor da doğal olarak penaltı bekledi. Her ikisi de penaltı değil ama birine verip diğerine vermeyince inanç, saygı, güven bitiyor. Galatasaray'ın ikinci golünde Eren ilk çıkışta çıplak gözle bile ofsayt değil ama 2-2.5 dk neyi incelediniz be kardeşim? Maalesef hakemlik iklimimiz ve kalitemiz bu. Hakem olmasa da oynanacak maçı uydurma penaltı ile bile hakem bozamadı. Oyuncular çok centilmendi.