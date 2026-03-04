Fatih Tekke’den sihirli dokunuşlar!

Fatih Tekke yönetiminde ligde mütevazı kadrosuyla harika işler yapan ve zirve yarışının içinde olan Trabzonspor, kupada da yoluna devam etmek için sahaya çıktı. Trabzonspor, Başakşehir karşısında erken gol bulup ilk yarıda rakibinin direncini kırdı. Bu sezon kornerleri adeta bir penaltı gibi kullanan Muçi, yine ceza sahasına harika bir servis yaptı. Felipe Augusto kafa ile topu ağlara gönderdi. İlk yarının son anlarında Umut Nayir karşı karşıya pozisyonda Doğan Alemdar'ı geçemedi. Dünkü maçta Trabzonspor kalesine koruyan Onuralp Çevikkan da Brnic'in şutunu çok iyi kurtardı. Maçın ilk yarısında Shomurodov'un Saviç'e çok sert bir müdahalesi vardı. Hakem Ozan Ergün kartını çıkarmak yerine iki oyuncunun tartışmasını seyretti. Hakemin acemiliği yüzünden Saviç de kart gördü. Oysa Başakşehirli oyuncuya direkt kartını gösterse Saviç kart görmeyecekti.

Trabzonspor ikinci yarıya adeta uykuda başladı. Başakşehir de ön alan baskısı yapıp Nuno da Costa ile golü buldu. Skoru eşitleyen Başakşehir, daha öz güvenli oynamaya başladı. Trabzonspor savunması, maç boyunda Shomurodov'un ve Fayzullayev'in topla buluşmasına, şut atmasına engel olamadı. Bu ikili, Trabzonspor defansını çok zorladı. Fatih Tekke baktı ki işler yolunda gitmiyor. Üç değişiklik birden yaptı. Fatih Tekke'nin hamleleri, nokta atışıydı. Tam zamanında yapılan değişikliklerdi. Umut Nayir, Okay ve Felipe çıktı. Onuachu, Zubkov ve Oulai oyuna dahil oldu.

Ama Başakşehir'in durmaya niyeti yoktu. Brnic şık bir golle Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi. İlk golü atan Nuno da Costa, ikinci golün de asistini yaptı. Trabzonspor, Başakşehir'in ikinci golüne Mustafa Eskihellaç ile cevap verdi. Mustafa muazzam bir gol attı. Kupada şu ana kadar atılan en güzel gollerden biriydi bu. 79'da Ba, Ozan Tufan'ı ceza sahasına girerken düşürdü. Hakem, Ba'ya kırmızı kartını çıkarıp, penaltı noktasını gösterdi. VAR Odası, 'pozisyon dışarıda' dedi. Frikik kararı çıktı. Muçi'nin vuruşu auta gitti. Ardından ani gelişen Trabzonspor atağında Onuachu çalımlarla ceza sahasına girdi. Müthiş bir golle Trabzonspor'u galibiyete taşıdı. Ozan Tufan'ın sayısı ise Trabzonspor'a farkı getirdi. Trabzonspor kupada çeyrek finalde.