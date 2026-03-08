Uğurcan Çakır uçak düşse onu bile kurtarır!

İki takımdan da çok daha iyi bir derbi başlangıcı bekliyorduk. Ama ilk yarıda iki takımın orta alanları adeta oyunu kilitledi. Ev sahibi Beşiktaş, ilk yarıda hücumda hiç etkili değildi. Bunda Galatasaray'ın oyunun merkezinde rakibine uyguladığı baskı da önemli rol oynadı. Sara-Lemina-Torreira, Beşiktaş hücumcularını üçüncü bölgeye sokmadı. Galatasaray da ilk 45'te çok fazla gol pozisyonuna giremedi. Sane'nin muazzam ortasına Osimhen adeta göstere göstere kafayı vurdu ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Beşiktaş savunmasında Agbadou ve Uduokhai bu pozisyonda adeta uyudu. Osimhen gibi usta bir santrfora bu kadar kolay kafa vurdurursan golü de yersin!



İlk yarıda soldan çok etkili bindirmeler yapan Barış Alper Yılmaz, ikinci bölümde çok fazla etkili olamadı. Beşiktaş, ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Oyunu bir anda tek kaleye çevirdiler. Sergen Yalçın, ilk yarıdaki kontrollü oyun anlayışı tutmayınca, ikinci yarıya ön alan baskısı ve şok presle başladı. Savunmayı daha öne çekerek oyunun boyunu kısalttı. Galatasaray ise bu dakikalarda sadece kalesini savundu. Uğurcan Çakır, yaptığı jeneriklik kurtarışlarla oyunu tuttu. Sane'nin Rıdvan Yılmaz'a yaptığı hareket direkt kırmızı kartlıktı. Hakem Ozan Ergün, bu pozisyonu atlayınca, VAR devreye girdi ve Sane, 62'de Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra skoru koruma telaşı içine girdi. Okan Buruk, hemen Boey'i oyuna attı.

Derbi, Uğurcan Çakır ile Beşiktaş hücumcuları arasında geçmeye başladı. Uğurcan Çakır, gökyüzünden uçak düşse onu bile kurtaracak kadar mucizevi bir performans ortaya koydu. İlk yarıda bazı kartları (özellikle ayak basmalardaki) atlayan Ozan Ergün, ikinci yarıda ise kart gösterme konusunda işi abarttı. Oyunun ağırlığını kaldıramadı hakem Ozan Ergün! Kötü bir maç yönetti. Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra tek pozisyonu vardı Barış Alper ile yakaladığı... O pozisyonda da Ersin mükemmel bir kurtarış yaptı. Galatasaray, uzun süredir maç kaybetmeyen Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenerek, şampiyonluk yolunda önündeki en büyük engellerden birini kayıpsız geçti. H H H

Hem de 62'de 10 kişi kalmasına rağmen bunu başardı sarı-kırmızılılar. Uzatmaları da dikkate alırsak neredeyse 40 dakika 10 kişi oynadı Galatasaray. Futbolun değişmeyen klişesi, dün Dolmabahçe'de bir kez daha derbiye mührünü bastı: 'Futbolda atan ile tutanın iyi olacak.' Galatasaray, Liverpool maçı öncesinde büyük moral depoladı. Beşiktaş kaybetti ama ikinci yarıdaki baskılı oyun, ilerleyen haftalar için umut verdi. Ama ikinci yarıdaki Beşiktaş, ilk yarıda neredeydi! Beşiktaş, derbiyi ilk yarıda kaybetti.