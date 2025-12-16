CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 14:43
Alanyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı!

Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk hafta maçında 17 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor ZTK grup aşaması ilk hafta maçında 17 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan takım antrenmanı taktik çalışmalarla tamamladı. Alanyaspor takımı 16 Aralık öğleden sonra Trabzon'a gidecek.

